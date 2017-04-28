林奕含父母：希望社會不再有另一個房思琪

美女作家林奕含驚傳自殺，令外界婉惜不已。(圖/林奕含臉書)

26歲的美女作家林奕含27日驚傳自殺消息，她的父母林炳煌醫師、賴嘉芳夫人知悉後相當難過，透過通訊軟體發表對外聲明。聲明指出，林奕含的痛苦來自於過去一段遭誘姦的往事，這些事情都寫在她的著作《房思琪的初戀樂園》，這本書之所以出版就是希望社會上不要再有如此憾事。聲明全文如下：

各位好友：

謝謝大家的不捨....

我們夫妻有幾句話想說..

（1）奕含這些日子以來的痛苦，纠纒著她的夢饜，也讓她不能治癒的主因，不是憂鬱症，而是發生在8－9年前的誘姦。

（2）房思琪的初戀樂園，是奕含在年輕時，被一個補習班名師誘姦後，引發痛苦憂鬱的真實記錄和心理描寫。

（3）書中的女主角，思琪、曉奇、怡婷等人，都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫。

（4）她寫書的目的，是希望社會上不要再有第二個房思琪，希望天下的父母、善良的男孩、女孩和男人，都能用溫柔和溫暖的心靈來一起保護房思琪們。

（5）我們的孩子離開了，我們再也聽不到她再叫我們一聲：比比和媽咪，但希望大家都能記得她可愛的様子。

（6）最後，如果大家不捨奕含，請大家幫我把我和嘉芳的心聲，用各種方法，FB、Line、Instangram....傳給臺灣每一個人，然後幫我們夫妻買奕含的書，去給每一個需要幫助的父母和孩子看！千萬個真心的感謝大家！

林炳煌、賴嘉芳 2017-04-28凌晨

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(中時電子報)