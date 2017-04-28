捨不得踩！BBC盤點全球十大最美地板

美國芝加哥威利斯大廈的地板由透明玻璃構成，遊客能從裡面對芝加哥進行全方位的觀景。(美聯社)

莫斯科馬雅可夫斯基地鐵站的地板，由四種顏色的花崗岩和大理石鋪成，堪稱一幅完美的幾何作品。( @AnastasiaNa86 推特)

巴庫阿利耶夫文化中心的地板是一座流線型設計的建築。牆壁到天花板幾乎無縫銜接。(@Bolidt 推特)

義大利錫耶納大教堂，其內嵌式大理石地板是14世紀至16世紀間由數代藝術家和工匠創造而成。(@paul2974 推特)

當我們出外旅遊時，往往只注意到眼前美麗景色及建築，卻未曾注意過地板。英國廣播公司（BBC）盤點了全球十大「最美地板」，若到這些遊玩時，不妨低頭看看這些美麗的地板唷！

●美國芝加哥 威利斯大廈的玻璃地板

在這座高442.3米的建築物中，有四個觀景台，地板由透明玻璃構成，遊客能從裡面對芝加哥進行全方位的觀景，芝加哥全城的風景就相當於觀景台的「地板」，景色相當漂亮。

●俄羅斯莫斯科 馬雅可夫斯基地鐵站地板

馬雅可夫斯基車站在二戰期間曾被用作空襲的避難所，同時又是高射炮指揮所和斯大林的演講大廳。莫斯科地鐵站素有「地下的藝術殿堂」之稱，地板由四種顏色的花崗岩和大理石鋪成，堪稱一幅完美的幾何作品。

●美國紐約 洛克菲勒廣場地板

洛克菲勒大廈的大堂光彩耀眼、明亮光潔，僅大堂本身就是裝飾藝術的典範之作。洛克菲勒廣場地板有部分向公眾開放，人們可以踏上如電影畫面般的地板。黑色和米色幾何結構相互輝映，在燈光下顯得金碧輝煌。

●義大利 錫耶納大教堂地板

這是義大利最大的教堂之一，始建於13世紀，內嵌式大理石地板是14世紀至16世紀間由數代藝術家和工匠創造而成，該地板根本是供人俯視欣賞的畫廊，美到令人驚嘆。

●義大利 都靈 維納利亞宮地板

這是歐洲18世紀最著名的西洋棋棋盤地板，由黑白相間的大理石組成。這些輝煌的地板就於1837年就被皇家軍隊撬起並搬運到都靈市博蒙特畫廊（Galleria Beaumont），目前看到的地板是原始地板的仿製品。

●葡萄牙 里斯本 聖洛克教堂地板

這地板由羅馬建築師尼可拉·薩爾維（Nicola Salvi）和路易古·萬維特裏（ Luigi Vanvitelli）18世紀中葉設計的洛可可式建築，其金碧輝煌的鑲嵌地板，充分體現了當年葡萄牙曾經黃金堆積的盛況。

●亞塞拜然 巴庫 阿利耶夫文化中心地板

這是一座流線型設計的建築。牆壁到天花板幾乎無縫銜接，視覺衝擊力極強的地板充滿現代主義的氣息。

●敘利亞 阿勒頗大清真寺地板

阿勒頗的文化古蹟飽受戰爭摧殘，阿勒頗大清真寺拱廊庭院中的地板卻倖存下來。幾何形圖案石地板鋪向錯綜複雜的內庭，令人目不轉睛。

●法國 沙特爾大教堂地板

令人著迷的迷宮地板位於沙特爾教堂十字架之下，由各種色彩斑駁的石頭堆砌而成，哥特式尖頂和薄片將其圍成了一個圓環。

●義大利 龐貝 農牧神之家地板

這裡的房子可以追溯到公元前2世紀，地板上繪有鯛魚、龍蝦、章魚等海洋生物。這裡曾被掩埋在火山灰中，直至1830年才被發掘出來。由於這些地板相當珍貴，目前已經不讓民眾行走。

(中時電子報)