遊霧台哈尤溪溫泉被沖走 7旬老翁大體尋獲

哈尤溪溫泉27日3名7旬老翁遭溪水沖走及受困，消防隊28日上午尋獲罹難者大體。（潘建志翻攝）

哈尤溪溫泉27日3名7旬老翁遭溪水沖走及受困，消防隊28日上午尋獲罹難者大體。（潘建志翻攝）

哈尤溪溫泉27日3名7旬老翁遭溪水沖走及受困，消防隊28日上午找到2名受困者，身體狀況良好。（潘建志翻攝）

27日屏東縣霧台鄉哈尤溪溫泉3名7旬老翁遭溪水沖走及受困，消防隊28日清晨再度出發救援，於6時35分接觸2名受困者，並發現失蹤者大體。2名受困者身體狀況良好，在消防人員協助下，7時10分成功渡河順利脫困，不幸罹難者的大體則於7時30分拉上岸，交由家屬及警方處理。

這次救援，消防局共出動15車，警消32人，義消16人次。消防局呼籲4月以後汛期期間，午後山區容易下雨溪水暴漲，請民眾不要前往，確保自身安全。

(中時)