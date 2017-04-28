工人穿鞋踩泳池 馮光榮怒投訴

馮光榮看到施工人員穿鞋踩進松山運動中心泳池，氣得打1999市民專線投訴。（圖／本報系資料照片）

昔日瓊瑤戲招牌小生馮光榮消失螢光幕多年，傳出一度改行當房仲，不過馮光榮私下有游泳習慣，一直在松山運動中心（松運）練習，但昨（27日）馮光榮到松運游泳時，勸世大運施工人員不要穿鞋踩進泳池地板，但卻遭對方回嗆，氣得馮光榮打1999市民專線投訴，怒斥「官就可以不守法嗎」？

馮光榮昨到松運游泳時，看到施工人員穿鞋踩進泳池地板，他立刻上前阻止，不料遭工人回嗆「全世界都可以穿鞋，憑什麼這裡不行」，氣得馮光榮打1999市民專線投訴，根據《蘋果日報》報導，馮光榮電話中還說「我是馮光榮，演藝人員」，並要求市府馬上改善。

馮光榮表示，他看到施工人員穿鞋進泳池，承諾要清理卻沒有，連施工工具都沒帶齊，還跟松運借，讓他忍無可忍，直呼：「怎麼自己台灣人破壞自己（的場地）」。並透露，自己是松運常客，認為該場地是台灣少數國際型游泳館，市民和松運員工都很用心維護。

對此，松運表示，曾勸施工人員拖鞋，但對方沒有理會，而施工負責人、世大運水球競賽總經理馬軍榮則表示，應該沒有施工人員穿鞋走到民眾游泳區塊，認為自己的團隊沒有問題，強調「本來就有些比賽是可以穿鞋的」。

(中時電子報)