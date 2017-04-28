工人穿鞋踩泳池 馮光榮怒投訴
昔日瓊瑤戲招牌小生馮光榮消失螢光幕多年，傳出一度改行當房仲，不過馮光榮私下有游泳習慣，一直在松山運動中心（松運）練習，但昨（27日）馮光榮到松運游泳時，勸世大運施工人員不要穿鞋踩進泳池地板，但卻遭對方回嗆，氣得馮光榮打1999市民專線投訴，怒斥「官就可以不守法嗎」？
馮光榮昨到松運游泳時，看到施工人員穿鞋踩進泳池地板，他立刻上前阻止，不料遭工人回嗆「全世界都可以穿鞋，憑什麼這裡不行」，氣得馮光榮打1999市民專線投訴，根據《蘋果日報》報導，馮光榮電話中還說「我是馮光榮，演藝人員」，並要求市府馬上改善。
馮光榮表示，他看到施工人員穿鞋進泳池，承諾要清理卻沒有，連施工工具都沒帶齊，還跟松運借，讓他忍無可忍，直呼：「怎麼自己台灣人破壞自己（的場地）」。並透露，自己是松運常客，認為該場地是台灣少數國際型游泳館，市民和松運員工都很用心維護。
對此，松運表示，曾勸施工人員拖鞋，但對方沒有理會，而施工負責人、世大運水球競賽總經理馬軍榮則表示，應該沒有施工人員穿鞋走到民眾游泳區塊，認為自己的團隊沒有問題，強調「本來就有些比賽是可以穿鞋的」。
(中時電子報)
關鍵字：馮光榮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。