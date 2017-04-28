藍黨團再佔主席台 蘇嘉全：國會將永無寧日
民進黨前天在審查「前瞻基礎建設特別條例」草案時強渡關山，引起在野黨團不滿，即使召委邱議瑩昨天讓步，宣布下周重審，但國民黨團今早仍佔領議場主席台，使得今天院會無法召開。
國民黨團今早八點不到便進入議場佔領主席台，高舉「8千億前瞻、1分鐘念過」、「拒絕綁樁、退回重擬」、「前瞻聯審、違反程序」等牌子抗議。
對於國民黨佔領主席台，立法院長蘇嘉全表示，輕易侵犯主席台尊嚴，國會將永無寧日，呼籲國民黨不要佔主席台。
蘇嘉全說，國民黨團應該要坐下來談，不要用占主席台方式處理程序，畢竟國會是問政的地方，而不是不論有無道理就占主席台；他又表示，朝野可協商怎麼處理，但不要輕易侵犯主席台尊嚴，否則議事無法進行。
針對國民黨團希望更改重審時間，蘇嘉全指出，這是召委的權責，身為院長他不能逾越委員會中心主義原則。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。