藍黨團再佔主席台 蘇嘉全：國會將永無寧日

民進黨前天在審查「前瞻基礎建設特別條例」草案時強渡關山，引起在野黨團不滿，即使召委邱議瑩昨天讓步，宣布下周重審，但國民黨團今早仍佔領議場主席台，使得今天院會無法召開。

國民黨團今早八點不到便進入議場佔領主席台，高舉「8千億前瞻、1分鐘念過」、「拒絕綁樁、退回重擬」、「前瞻聯審、違反程序」等牌子抗議。

對於國民黨佔領主席台，立法院長蘇嘉全表示，輕易侵犯主席台尊嚴，國會將永無寧日，呼籲國民黨不要佔主席台。

蘇嘉全說，國民黨團應該要坐下來談，不要用占主席台方式處理程序，畢竟國會是問政的地方，而不是不論有無道理就占主席台；他又表示，朝野可協商怎麼處理，但不要輕易侵犯主席台尊嚴，否則議事無法進行。

針對國民黨團希望更改重審時間，蘇嘉全指出，這是召委的權責，身為院長他不能逾越委員會中心主義原則。

(中時)