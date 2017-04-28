NBA》就是不給逆轉！暴龍驚險射鹿晉級

暴龍當家射手迪羅薩(右)最後攻下全隊最高32分。(美聯社)

儘管從25分大幅領先，被公鹿一度追成反而落後2分的劣勢，暴龍仍然不給對方任何逆轉贏球機會，靠著迪羅薩的關鍵扣籃，以及喬瑟夫的三分球，暴龍92比89險勝公鹿，4勝2敗挺進東區準決賽，對手將是衛冕軍騎士。

公鹿下半場從25分大幅落後，打到最後3分06秒，竟靠泰瑞的三分外線，反以80比78超前暴龍，但暴龍不願就此認輸，迪羅薩先在籃下放進追平兩分，接著再靠喬瑟夫最後1分27秒的三分球，暴龍重新取得85比82領先。

迪羅薩最後48.7秒又是1個人闖進禁區，漂亮雙手扣籃取分，隨後公鹿進攻時，竟把球傳出界外，接著喬瑟夫最後33.9秒的兩罰俱中，暴龍領先幅度來到7分，公鹿雖仍拚命追分，可惜迪羅薩讀秒階段4罰3中，宣告公鹿苦追無效。

暴龍驚險留住勝利的頭號功臣是迪羅薩，他除了攻下全隊最高32分，更有5抄截、4助攻與3籃板，羅瑞13分、4助攻與4籃板，改打先發中鋒的伊巴卡7分、11籃板與2火鍋，喬瑟夫全場僅得5分，卻都在最後關頭拿到。

只能說是雖敗猶榮的地主公鹿，得以反撲的關鍵人物是希臘籍球星「字母哥」阿提托康波，整場比賽只休息81秒的他，拿34分、9籃板、3助攻、2抄截與2火鍋，但他在最後3.5秒選擇切入爆扣，間接等同宣判公鹿的死刑。

因為當時公鹿僅落後3分，加上暫停早已全都喊光，公鹿唯有利用三分球追平一途，沒想到阿提托康波擋不住暴龍刻意放給他切入上籃的強大「誘惑」，公鹿只能無奈飲恨吞敗，可是字母哥確實夠拚了，也太辛苦了。

(中時電子報)