罵國民黨就對了？網批黃國昌「崩潰不能解決問題」。(擷取自破壞王衝康哥)

立法院26日審「前瞻」，召委邱議瑩再度發揮「一分瑩」本領，宣讀條文、逕自通過，完成初審，藍綠雙方爆發推擠衝突。當年太陽花學運的三大要角之一、現為時代力量黨主席的黃國昌，面對「一分瑩」事件，卻痛罵今天會造成這樣的結果，國民黨要負最大的責任。

臉書粉絲頁「破壞王衝康哥」則製圖回顧，諷刺黃國昌「罵國民黨就對了」，崩潰不能解決問題，你可以把問題推給國民黨，但國師是不是忘記，現在是民進黨執政！國民黨政策會執行長蔡正元怒批，當年指責服貿說什麼半分鐘、黑箱、不民主的那批人，現在只會裝死！太陽花現在不知道死到那裡去？

● 黃國昌痛罵國民黨事件簿一：肯亞詐欺案 & 西班牙詐欺案

台人在肯亞涉詐欺遭遣送大陸，黃國昌砲火猛烈批，政府部門那麼多法律專業人才，為何調查起來那麼難？更強調自己上網，就能把肯亞的引渡法律與驅逐出境的法規都看完，痛批「連肯亞的法律都搞不清楚，是要跟人家談判什麼？」、「叫羅瑩雪出來說明」，但對照之後西班牙政府將逾200位涉嫌詐欺的台嫌，遣送大陸一事卻未多加批評。

● 黃國昌痛罵國民黨事件簿二：藍綠代表按表決器

去年國民黨立委王金平中途離席，鄰座黨團總召廖國棟幫王代按表決器，當場遭黃國昌怒嗆「為什麼王金平人不在卻能投票？是誰代按的」、「算不算偽造文書！」，廖事後在議場罰寫十遍「我知錯了，以後不敢了」。沒隔幾天，民進黨立委洪宗熠幫民進黨團總召柯建銘、幹事長吳秉叡等五人代按。而黃國昌就坐在洪宗熠後面，卻未多理會。

● 黃國昌痛罵國民黨事件簿三：民進黨強推一例一休

民進黨強推一例一休，國民黨立委阻擋，但黃國昌認為國民黨要抗議「沒有周休二日就要砍勞工七日假」，他覺得國民黨應先道歉，因為「這不就是當初陳雄文的政策嗎？國民黨立委當初不是都在護航辯護嗎？」自己上次臨時會時說國民黨「不要臉」，現在還是送這三個字。

● 黃國昌痛罵國民黨事件簿四：前瞻計畫未審先過

邱議瑩一分鐘完成「前瞻」初審，藍綠爆衝突！黃國昌事後表示，拍桌、叫囂、潑水、打架。國民黨用這麼廉價的方式，只是幫民進黨創造極佳的藉口，在未經任何實質討論的情況下，違法硬幹，宣告問題一籮筐的「前瞻基礎建設條例」完成委員會審查。黃國昌質疑這是認真在監督，還是根本在作球？爛透了，令人失望透頂。

(中時電子報)