達美航空乘客上廁所被趕下機 但有其理由

一架達美航空的班機。(美聯社)

美國達美航空(Delta Air Lines)最近也趕了一名乘客下機，因為這名乘客在飛機在跑道上等待起飛時，不顧空服員的指令跑去上廁所。

根據商業內幕(Business Insider)報導，4月18日達美一架班機2035在亞特蘭大市(Atlanta)已經在跑道上，以第三順位等待獲准起飛。這時候一名乘客漢彌頓(Kima Hamilton)急著想要上廁所。當他走到後方廁所時，一名空服員告知他若用廁所，飛機將喪失順位，因此他又回到座位上。

但是飛機還是繼續在跑道上等待起飛，漢彌頓想上廁所的慾望越來越強烈，最後在飛機已經在滑行時他跑去上廁所。

因為他在飛機滑行時起身，又不顧空服員的指示，這架班機因此被迫回到登機門。達美航空的員工要求漢彌頓下機，儘管漢彌頓懇求空服員讓他留下來。最後該班機所有乘客都被要求下機，回到登機門，達美航空和執法人員也在登機門等漢彌頓。

在達美航空這起事件，要求乘客在飛機滑行時保持坐著這件事，並非航空公司的政策、而是聯邦航空局的規定。達美航空也表示，空服員對這件事情的說法和漢彌頓不同，但該公司不願多談。

最近美國航空公司陷入醜聞風暴中，聯合航空(United Airlines)因亞裔乘客被強拖下機、引發軒然大波，美國航空(American Airlines)的空服員，最近也被拍到和一名抱著嬰兒的母親發生爭執，空服員從該名女性手中搶下嬰兒車時差點打中嬰兒。

(中時電子報)