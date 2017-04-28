汐止德明宮捐防災手冊1萬本 助市民防災

新北市汐止德明宮今（28）日捐贈防災手冊1萬本給消防局第六大隊，讓民眾建立正確的防災觀念與知識。（李其樺翻攝）

新北市汐止德明宮為提升當地民眾防災知識，今（28）日捐贈防災手冊1萬本給消防局第六大隊，屆時印製完成後將發放給汐止地區居民，讓民眾建立正確的防災觀念與知識，也展現土地公守護家園的精神。

(中時)