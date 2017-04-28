429「世界太極氣功日」來客家主題公園運動增健康
429（周六）是「世界太極氣功日」！來台北市「客家文化主題公園」免費學太極、練氣功！「世界太極氣功日」是由美國堪薩斯城的太極拳團體所發起的，自1999年起於每年四月最後一個週末舉行，迄今全球已有八十多個國家、數百個城市加入響應該活動。太極及氣功雖然是源自中華，台灣為太極拳與氣功的根源地，具有文化傳承代表性，因此在世界性活動中不應缺席，更應共襄盛舉。
今年，台灣首度發起，在經濟部數位內容產業推動辦公室與資策會的協助下，媒合主辦單位國際氣功養生聯盟與「貓影特工」動畫電影跨域合作，由「貓影特工」主角巴迪擔任台灣發起響應活動宣導大使，以全球首度以動漫數位聯手，創新宣傳合作的模式，共同響應「世界太極氣功日」活動。
本次發起響應「世界太極氣功日」發起人國際氣功養生聯盟理事長李章智表示，太極拳和氣功對於健康促進的好處及功效，已獲現代醫學及相關研究的肯定，近年來東方熱席捲全世界，各地加入太極拳與各類氣功學習的人越來越多。
今（2017）年台灣首度發起響應加入「世界太極氣功日」，除了以全球首創跨域結合太極氣功科技創意數位內容方式呈現，向世界展現台灣文創軟實力外；另將以「全台集氣飆太極」為主題，公開徵求氣功及太極拳愛好者進行全台串聯活動，以群策群力來展現台灣的熱情與實力，並透過數位科技的加持，點亮台灣接軌國際，向世界展現台灣充滿活力之文創能量。
為了展現台灣獨特的太極拳創意及活力，肯特動畫電影「貓影特工」在經濟部數位內容產業推動辦公室，與資策會協助下，促成此跨界宣傳合作，主要關鍵在於「貓影特工」是一部以太極武術為主軸的動畫電影，藉由「貓影特工」動畫電影響應，展現出台灣在原創IP應用擁有的獨特性及寶貴能量，動畫電影製片人周林山表示，動畫電影汲取了太極武術的精華和陰陽平衡的概念，編織成起伏跌宕的情節與熱血勇敢的精神。
本次特別以「貓影特工」主題曲「太極之眼」編創了一個創新的太極拳套路，藉由歌曲音樂的引導，讓不同年齡的族群，能夠親近傳統武術和養生運動，也向國際展現台灣在推廣太極和氣功所表現的熱情與活力，呈現出太極文化多元性，也傳達傳統養生運動薪火相傳與太極拳的生命力。
為響應「世界太極氣功日」活動，主辦單位國際氣功養生聯盟將在4月29日上午8:00-9:00於台北市「客家文化主題公園」內舉辦免費團練活動，另全台各地將有少林長拳門-力行武館、中華古傳陳式太極拳協會、中華國學武藝協會等超過16個團體已率先響應串聯活動。
除此之外，公開徵求全台太極與氣功愛好者，一同參與「全台集氣飆太極」串聯活動，而全台串聯活動成果相關照片與影片，主辦單位將於彙整剪輯後，上傳至「世界太極氣功日」（WTCQD）官網及Youtube等，與世界同好們分享來自台灣的創意、熱情與魅力。
【全台集氣飆太極】：台北主場（免費）
時間：4月29日08:00~09:00
地點：「客家文化主題公園」竹戲棚下(台北市中正區汀州路三段2號)
(中時電子報)
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