429「世界太極氣功日」來客家主題公園運動增健康

老中青三代共同參與響應世界太極氣功日。（經濟部資策會產推處提供）

429（周六）是「世界太極氣功日」！來台北市「客家文化主題公園」免費學太極、練氣功！「世界太極氣功日」是由美國堪薩斯城的太極拳團體所發起的，自1999年起於每年四月最後一個週末舉行，迄今全球已有八十多個國家、數百個城市加入響應該活動。太極及氣功雖然是源自中華，台灣為太極拳與氣功的根源地，具有文化傳承代表性，因此在世界性活動中不應缺席，更應共襄盛舉。

今年，台灣首度發起，在經濟部數位內容產業推動辦公室與資策會的協助下，媒合主辦單位國際氣功養生聯盟與「貓影特工」動畫電影跨域合作，由「貓影特工」主角巴迪擔任台灣發起響應活動宣導大使，以全球首度以動漫數位聯手，創新宣傳合作的模式，共同響應「世界太極氣功日」活動。

本次發起響應「世界太極氣功日」發起人國際氣功養生聯盟理事長李章智表示，太極拳和氣功對於健康促進的好處及功效，已獲現代醫學及相關研究的肯定，近年來東方熱席捲全世界，各地加入太極拳與各類氣功學習的人越來越多。

今（2017）年台灣首度發起響應加入「世界太極氣功日」，除了以全球首創跨域結合太極氣功科技創意數位內容方式呈現，向世界展現台灣文創軟實力外；另將以「全台集氣飆太極」為主題，公開徵求氣功及太極拳愛好者進行全台串聯活動，以群策群力來展現台灣的熱情與實力，並透過數位科技的加持，點亮台灣接軌國際，向世界展現台灣充滿活力之文創能量。

為了展現台灣獨特的太極拳創意及活力，肯特動畫電影「貓影特工」在經濟部數位內容產業推動辦公室，與資策會協助下，促成此跨界宣傳合作，主要關鍵在於「貓影特工」是一部以太極武術為主軸的動畫電影，藉由「貓影特工」動畫電影響應，展現出台灣在原創IP應用擁有的獨特性及寶貴能量，動畫電影製片人周林山表示，動畫電影汲取了太極武術的精華和陰陽平衡的概念，編織成起伏跌宕的情節與熱血勇敢的精神。

本次特別以「貓影特工」主題曲「太極之眼」編創了一個創新的太極拳套路，藉由歌曲音樂的引導，讓不同年齡的族群，能夠親近傳統武術和養生運動，也向國際展現台灣在推廣太極和氣功所表現的熱情與活力，呈現出太極文化多元性，也傳達傳統養生運動薪火相傳與太極拳的生命力。

為響應「世界太極氣功日」活動，主辦單位國際氣功養生聯盟將在4月29日上午8:00-9:00於台北市「客家文化主題公園」內舉辦免費團練活動，另全台各地將有少林長拳門-力行武館、中華古傳陳式太極拳協會、中華國學武藝協會等超過16個團體已率先響應串聯活動。

除此之外，公開徵求全台太極與氣功愛好者，一同參與「全台集氣飆太極」串聯活動，而全台串聯活動成果相關照片與影片，主辦單位將於彙整剪輯後，上傳至「世界太極氣功日」（WTCQD）官網及Youtube等，與世界同好們分享來自台灣的創意、熱情與魅力。

國際氣功養生聯盟李章智理事長與活動宣導大使巴狄帶領小朋友一起表演太極之眼歌曲之太極套路。（經濟部資策會產推處提供）

【全台集氣飆太極】：台北主場（免費）

時間：4月29日08:00~09:00

地點：「客家文化主題公園」竹戲棚下(台北市中正區汀州路三段2號)

(中時電子報)