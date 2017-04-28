MLB》隊友不幫忙 馬林魚沃奎茲第3敗
在前役陳偉殷失利後，馬林魚28日再戰費城人，這次派出沃奎茲先發。還在尋求本季首勝的沃奎茲5.2局被打了3分，雖然他責失僅2分，但馬林魚反攻太晚且力道不足，最後還是吞下第3場敗投，馬林魚以2-3連兩戰敗給費城人。
沃奎茲開賽就被攻佔一二壘，費城人賀瑞拉打出雙殺內滾，但因二壘手迪戈登傳球失誤而倖存，還打回全場第1分。大難不死的賀瑞拉接著盜二壘成功，引起捕手瑞爾謬托的注意。得寸進尺的賀瑞拉又盜向三壘，已有防備的瑞爾謬托傳給三壘手普拉多，驚險抓到了賀瑞拉。費城人立刻提出挑戰，主審觀看重播後維持原判，魚軍費了一番手腳才收拾掉賀瑞拉。沃奎茲後來又被打了2分。
馬林魚一直到第6局才攻下第1分，費城人海利克生輕鬆拿下勝投，這是他個人第4勝與球隊的6連勝。前場轟垮殷仔的法蘭柯繳出2支安打。鈴木一朗代打上陣，1打數沒有安打。沃奎茲仍是馬林魚唯一未開胡的先發投手。
(中時電子報)
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