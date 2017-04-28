國道1號仁武路段火車燒 2人死亡

國道1號仁武路段傳火燒車，2人死亡。(郭韋綺翻攝)

警消到場佈水線撲滅火勢。(郭韋綺翻攝)

國道1號仁武區南下路段359K處，今(28)發生火燒車事件，奪走2命。清晨5點多，一輛計程車不明原因自撞施工護欄，隨即起火燃燒，消防隊出動6車16人到場救援，車輛已陷入火海，佈水線搶救20分鐘將火勢撲滅，但車上司機和乘客已成焦屍，國道五隊已接手正在調查死者身分，釐清肇事原因。

(中時)