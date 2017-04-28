失言？ 英前工黨首相布萊爾：梅伊會贏！

英國前工黨籍首相東尼布萊爾。（圖/美聯社）

英國即將於6月份提前國會大選，目前執政的保守黨（Conservative Party）在民調中明顯佔上風，在工黨（Labour Party）選情告急的局面下，黨內名人卻公開扯後腿？曾帶領工黨贏得三屆大選、執政十年的前首相東尼布萊爾（Tony Blair），日前在電視專訪時，再一次否定現任黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），並公開認為現任首相梅伊（Theresa May）能贏得大選並順利連任。雖然布萊爾隨即表態仍投工黨，但此番言論似乎讓工黨的形象再次重挫。

據英國衛報（The Guardian）報導，即將於6月份提前舉行大選的英國，當前執政的保守黨民調大幅領先，在野的工黨，卻在英格蘭或蘇格蘭地區都呈現不甚樂觀的局面。而曾帶領工黨贏得三屆大選的前首相布萊爾，卻在此時公開表示，他看好梅伊能贏得大選，讓多年來工黨內部不合的傳聞再次浮出檯面。身為工黨大老的他，卻三番兩次地拒絕替現任黨魁柯賓背書，並期望工黨未來能持續成為監督政府的在野力量，恐將引發英國政治風暴。

現年63歲的布萊爾，出生於蘇格蘭愛丁堡，畢業於牛津（University of Oxford）和倫敦大學城市法學院後，順利考上大律師（Barrister）資格。加入工黨後，1983年首次選上下議院議員，並在1994年出任工黨黨魁一職，3年後挑戰時任首相的梅傑（Sir John Major）成功，帶領工黨入主唐寧街十號，也讓自己成為1812年以來最年輕的首相。布萊爾與夫人雪莉（Cherie Blair）的感情相當深厚，兩人於1980年結為連理，並育有4名子女，同為大律師的雪莉在成為首相夫人後，最讓外界玩味的事情，就是她對英王室的批評態度。

最新民調顯示，梅伊為首的保守黨支持率日漸升高，目前來到46%的高點；相反地工黨卻一路向下滑，目前僅有25.9%的支持率；其他兩個小黨，自由民主黨有約10%選民支持，極右派的英國獨立黨（UK Independence Party）則有8%。而上屆在蘇格蘭地區大獲全勝的蘇格蘭民族黨（SNP），雖聲勢看漲，但恐怕在保守黨的強勢下，最多將失去9席國會席次。若民調走向無誤，梅伊的突襲大選恐讓保守黨獨大的勢力再次擴張。

(中時電子報)