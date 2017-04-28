木柵區農會賄選案 前後任理事長均交保10萬

台北地檢署偵辦木柵區農會選舉賄選案，昨發動第三波搜索，指揮警調人員兵分2路搜索台北市木柵區農會理事長許啟明及前任張姓理事長住處，並以嫌疑人身分約談許、張2人及6名證人到案，昨晚訊後以許、張2人違反農會法賄選罪，諭令2人各以10萬元交保。

檢警獲報，今年1月中旬起，至2月19日選舉投票前，張男涉嫌向具投票權的高姓男子等人，各交付每斤600元的茶葉，涉嫌賄選。

北檢今年2月22日指揮文山一警分局搜索張男住處等2處，並查扣茶葉、名冊及手機等；訊後諭令張嫌10萬元交保。

北檢繼續清查，發現當選本屆及上屆木柵區農會木柵農事小組的高姓代表選舉期間，以每票3000元賄選，檢警今年3月16日搜索約談高男14人，訊後諭令高以30萬交保。

但檢調擴大偵辦，案情向上發展，遂在今天發動第三波搜索，指揮警調人員兵分2路搜索台北市木柵區農會理事長許啟明及前任張姓理事長住處，並約談8人到案。昨晚訊後諭令許、張2人各以10萬交保。

(中時)