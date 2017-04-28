NBA》諾亞左肩動刀休5個月 禪師仍有愛？

尼克中鋒諾亞左肩動刀，預計將休兵5個月時間，他還有10場禁賽沒有執行。(美聯社資料照)

去年夏天跟尼克簽下4年7200萬美元合約的諾亞，本季因傷打打停停，更因違反禁藥條款慘遭禁賽，28日宣布接受左肩關節唇手術，預計缺席5個月時間，不過尼克籃球事務總裁「禪師」菲爾傑克生堅信諾亞仍可重振雄風！

其實諾亞去年就曾動過左肩手術，如今可算舊傷復出，甚至今年2月也因膝蓋受傷動刀，本季效力尼克只打46場例行賽，場均僅5分、8.8籃板，明顯無法融入尼克體系，替尼克效力的第1個球季表現，只能用不及格形容。

照著諾亞的復原時間表來看，他應該可在9月底歸隊，剛好趕上下季的季前訓練營，可是別忘了，他因為違反禁藥條款，還要執行10場禁賽處分，所以他的最快上場時間，恐怕要到11月中旬以後，不過傑克生似乎願意等下去。

比起拚命想辦法把「甜瓜」安森尼交易出去，傑克生對於本季低迷的諾亞，卻是讚譽有加，他相信憑藉諾亞在比賽中的激情，絕對可為尼克帶來幫助，只是諾亞明顯跟三角進攻戰術不搭，實在很難理解傑克生的信心從何而來。

(中時電子報)