新北「返轉農學堂-歸漁返鄉」為漁村帶來新活力！

Hey! Talent 網站介面。（新北市漁業處提供）

新北市政府「返轉農學堂-歸漁返鄉計畫」，為活絡在地產業，特別規劃創業小聚、走讀漁村系列課程以及創業資訊交流平台，集結產官學三方不同資源，專職輔導有志青年前進地方創業，更邀有志青年撰寫企劃書，從中選出優良團隊輔導，期能真實投入地方產業，企劃書已於3月17日截止收件，共計6組團隊投稿，以下則是他們的故事：

六組團隊，產業創業無極限--

歸漁返鄉企劃書有鮮物本舖、卯澳社區發展協會、國立臺灣海洋大學海大旅行社、漁師物語、咱倆咖啡館、嘿！達人等6組團隊投稿，團隊產業橫跨1至3級產業，投稿團隊力拼上游加入創業努力轉型，爭取市府輔導資源，為地方產業增加無限可能性。

鮮物本舖-賠本再戰，入選105年農漁業百大青年

入選105年農漁業百大青年的勝興，有感家鄉沒落，在2006年返鄉接手父親的九孔養殖，卻因當時大環境變化，不耐長時間的虧損而賠上所有的積蓄，沉靜幾年，進修農委會漂鳥營課程與農民學院的水產加工課程，去年再次返鄉開始養殖九孔並入選為１０５年農漁業百大青年，從早期的賠本到重新再戰的現在，想做的則是如何讓更多消費者認識貢寮的美及認識台灣珍珠鮑（九孔）與推廣，特別規劃場域導覽體驗計畫，期望為漸漸消失的故鄉漁村文化帶來一線生機。

卯澳社區發展協會-在地社區接待，外地與鄰里間之互動關係

卯澳社區位於連接新北及宜蘭之北部濱海公路上，鄰近觀光重鎮福隆，當地的卯澳社區發展協會，為實踐「在地社區接待」理念，由地方主動經營常態性活動，舉辦「老人供餐」、「漁夫（黃昏）市集」、夜間電影院、夏令營等活動，引進外地消費者活絡在地產業，活絡鄰里間之互動關係，整體提升社區環境。

海大旅行社-海漾學園夏令營

本計畫也有國立臺灣海洋大學生投稿，隨著海洋觀光產業新起，海洋大學特別成立海洋觀光管理系，該系學生為了能實際投入地方產業活化，以學校為基地，向社區學習，堅持活動核心理念，發展永續特色課程，讓學生走出戶外的同時，建立海洋意識、親近海洋文化，結合永續海洋環保經營，培養正確親海新概念。

漁師物語食材旅行（摘自漁師物語企劃書）。（新北市漁業處提供）

漁師物語-充實的休閒漁業

漁師物語主打安心食材產地直送與釣魚體驗，是由一群專業漁師所經營，而漁師們有感於民眾對於休閒的要求越來越深，旅遊方式不再是吃吃喝喝走馬看花，反而著重一份無與倫比的旅行回憶，因而規劃專業與深度的「岸釣」活動， 配合時下流行的「餐桌走到產地」「食材旅行熱潮」，帶領遊客走進貢寮海邊，體驗岸釣、漁港巡迴、鮑魚養殖池巡禮等，針對不同客群設定「主題食材遊」，除能讓遊客親自挖掘出食材與農漁特產，再讓遊客能第一線與漁友接觸，體會他們的堅持與用心的動人故事。由漁師帶著小朋友到養殖池海釣，走進漁村了解漁港設施、漁船操作以及漁具漁法，徜徉在自然的漁村環境裡，浸潤在食材與土地中，希望能帶給全家難忘的回憶。

嘿！達人-地方價值重現，口碑行銷再分享

透過網路平台的分享，讓各個農漁村聚落的在地達人，都能透過「嘿！達人」的網路平台將自己的遊程商品上架，藉由平台系統教學課程，讓達人在學習後能自行上架專屬行程及商品，同時並由平台協助達人後續推廣與管理，讓在地貢寮土生土長具有特色的店家、達人，都有機會可以透過網路電商平台的推廣及行銷，縮短與一般民眾之距離，進而將商品在產地銷售而使地方直接受惠。

「咱倆」俊男美女。（新北市漁業處提供）

「咱倆」咖啡館，夢想挑戰只跨出去的瞬間

「咱倆 Food.Café.Love」的經營者佾銘及詩涵，是在大學觀光系所的大學情侶，畢業後一起前往澳洲打工度假，回國後先在義式餐廳內場學習。「咱倆」回憶在澳洲的日子，認為澳洲工作制度與福利都很好，「在那裡與不同國家的人工作，過程中真是過癮！」，所以毅然走出舒適圈挑戰自我、完成夢想，受到出國打工的影響，讓「咱倆」萌生創業篤定執行，「咱倆」始終抱持著一個信念：「相信每個人都有夢想，且每個人對待夢想的方式都不一樣，但如果都不去嘗試，夢想將隨你遠去。」，出發吧！

「咱倆」說，為了圓夢，開始密集去上課、學習，到餐廳當臨時服務生，等到要起步時，才發現在宜蘭和台北找不到適合的店面，在一次偶然的契機下回到位於貢寮香蘭的外婆老家，發現外婆家背山面海、衝浪、潛水不在話下，這是「咱倆」夢想中的店面！便以「Food」, 「Café」, 「Love」來實踐「吃當季、買在地」以及「產地到餐桌」理念，藉由貢寮當地優質農漁產品，讓顧客好好認識臺灣貢寮。

青年返鄉，活化地方

農業局長李玟表示，對於創業新手而言，有許多功課需要研究蒐集，市府為了能讓返鄉青年能夠加快創業腳步，積極輔導青年創業，提供所需的協助及資訊，並整合創業資訊建立平台，讓有心想返鄉創業青年一同激盪出更多創意，讓這些這些在地打拼的青年能更穩健的經營，達到地方活化的終極目標。

(中時電子報)