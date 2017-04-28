超級18禁！I奶天木純反穿比基尼

天木純I奶相當驚人！（圖／取自日網）

日本I奶女星天木純不僅擁有廣大男性粉絲，娛樂圈中也有不少女星就愛她那堅挺圓潤的胸部，不過她近來登上日本《週刊Playboy》，還火辣把比基尼上下顛倒穿，火辣程度讓不少網友大呼眼睛吃冰淇淋！

天木純的Ｉ奶紅到不少女藝人都要求摸摸，包含女星大島優子都曾親手體驗，而她先前也拍了「巨乳版PPAP」，畫面相當引人遐想。近日她登上《週刊Playboy》，把比基尼上下顛倒穿，小褲褲變成遮傲人上圍的胸罩，根本藏不住I奶，但讓人最吃驚的，是她用巨乳說童話故事，粉紅色胸罩變成「桃太郎」，令人大開眼界！

(中時電子報)