莎娃進8強 加拿大甜心高喊騙子
俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)睽違15個月禁賽復出，斯圖加特女網賽次輪撂倒同胞事業排名43瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）挺進8強，但加拿大甜心布夏(Eugenie Bouchard)卻認為用禁藥的「莎娃」獲外卡參賽勝之不武。
因使用WADA列為禁藥的米屈肼治療心臟和缺鎂疾病被判15個月禁賽，「莎娃」復出戰先擊敗前美網亞軍義大利老將雯西(Roberta Vinci)，不到24小時，次輪再以9顆Ace球，7比5、6比1擊敗瑪卡洛娃，取得對戰 7連勝晉級8強，2012年起曾在此地締造3聯后的莎拉波娃說，「能在此重返8強，對我而言別具意義。」
但即便5度大賽冠軍外卡出賽已成事實，女網界仍舊有不少反彈聲浪，加拿大好手布夏就不客氣痛批「莎娃」是騙子，「我不認為任何用禁藥的騙子該被允許重返戰場，這對其他球員不公平。WTA給予年輕孩子錯誤訊息，即便欺騙，我們仍舊會對你展開雙臂。」
同樣晉級8強的羅馬尼亞名將哈麗普(Simona Halep)，也以對年輕球員錯誤範例，質疑「莎娃」外卡出賽的合理性，「給予因使用禁藥而禁賽的球員外卡，對年輕選手而言是不良示範，我大會的作法我完全不認同。」
(中時電子報)
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