MLB》海利克生擅玩老人球 麥汀利：我們對他沒轍

海利克生「以柔克剛」力壓魚軍打者，斬獲開季4連勝。(美聯社)

費城人昨役擊倒陳偉殷奪勝後，挾著銳不可擋的5連勝氣勢，28日力拚馬林魚的沃奎茲(Edison Volquez)搶勝，全場敲7安雖比馬林魚少2安，但總有人能挺身貢獻適時一擊，而費城人先發投手海利克生(Jeremy Hellickson)力壓魚軍打者，繳出6局失1分好投，更是他們奪勝的關鍵之一。

海利克生此役前開季3連勝，4場先發沒失超過3分，自責分率低到僅1.88。此役他主投6局雖被打7安，第4、第5局還陷入一二壘有人危機，但他都能及時穩住戰局，僅在6上二壘有人時，被瑞爾謬托(J.T. Realmuto)安打狙擊失1分。打線也給他火力支援，把握第1、第3、第6局攻勢，從沃奎茲手中打進3分奠定勝基。

「我試著把球壓低，讓打者打不好，我想比平常拿到更多滾地球出局，就算被打成飛球也不紮實。」海利克生此役6局18個出局數中，僅有1次三振，製造多達10個滾地球出局，徹底展現「以柔克剛」的本事，唯一被打的長打，是6上史坦頓(Giancarlo)擊出的左外野二壘安打，用好投奪得個人開季4連勝。

而魚軍安打數多費城人2支，為何還會輸?缺少適時一擊是一個主因。他們在4上無人出局就攻占一二壘，史坦頓、歐蘇納(Marcell Ozuna)和瑞爾穆托卻連續遭解決，5上2出局後攻占一二壘，也是無功而返。費城人總教練麥坎寧 (Pete Mackanin)認為海利克生的經驗，是讓他能躲過艱困情況的一個主因。

麥坎寧直言，海利克生本季速球均速僅89英里(約143公里)並不快，但他不硬拚，以變化球與經驗和打者周旋，「他有不錯的變速球跟曲球，幫助他在投出速球時，能有效取得出局數。」而這也讓魚軍打者施展不開，總教練麥汀利(Don Mattingly)說，「顯然我們無法攻破他(海利克生)，我們有過兩次機會，但打者面對他卻都沒轍。」

(中時電子報)