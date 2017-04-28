429「拯救瀕危青蛙日」來動物園看赤蛙面對生存挑戰
小青蛙「呱呱呱」！我們要好好愛護牠！每年四月的最後一個星期六，是全球「SAVE THE FROGS Day 拯救瀕危青蛙日」期望持續串聯全球的力量，一起來推廣兩棲動物的保育工作！
4月29日（星期六）台北市立動物園特別規劃設計了「台北赤蛙傳奇」環境教育方案，將在兩棲爬蟲動物館熱鬧登場。為了增加青蛙日活動的參與對象，從年4月29日到5月5日，也將透過動物園FB粉絲專頁，推出「2017青蛙日貼文按讚留言」抽獎活動，民眾只要於活動期間，分享台北市立動物園粉絲專頁上青蛙日的貼文並留言，就能參加抽獎，有機會獲得台北赤蛙專屬紀念品！
台北市立動物園為了深化瀕危兩棲動物的保育，讓更多台灣民眾了解「瀕危本土物種-台北赤蛙」的域內、域外保育工作，特別設計了角色扮演的體驗式活動，讓參與的大朋友小朋友能身臨其境地感受到台北赤蛙生存所面臨的挑戰，並透過問題引導，讓在場遊客了解人類的不當開發，如何讓台北赤蛙野外分布區域及族群數量快速下降，而成為本土岌岌可危的瀕臨滅絕物種，希望呼籲更多民眾，一起來關心這嬌小可愛的青蛙。
為了拯救瀕危的台北赤蛙，動物園啟動人工照養繁殖的域外保育工作，同時與新北市政府合作域內保育工作，串聯雙北的力量一起努力。此外，也透過推廣教育活動，喚醒大家的保育意識。
其實每個人都能為台北赤蛙付出一份心力，例如加入動物園動物認養行列，支持動物園及相關保育計畫，生活中還能「買好菜，救好蛙」！「好菜」指的是友善農法種植出來的作物，減少環境汙染，買到的可不只是食物唷！還能獲得環境和家人的健康！
「台北赤蛙傳奇」保育教育活動及「2017青蛙日貼文按讚留言」抽獎活動，準備了豐富精美的台北赤蛙專屬紀念品要和民眾分享，請大家告訴大家，透過網路與社群媒體的力量，讓更多的人認識台北赤蛙，並且落實生活中友善環境的行為，一起成為守護傳奇的力量！
活動內容：
一、台北赤蛙傳奇：106年4月29日（星期六）11：00~12：00，地點：台北市立動物園兩棲爬蟲動物館
二、台北市立動物園粉絲專頁：「2017青蛙日貼文按讚留言」抽獎活動，時間：自106年4月29日（星期六）11：00起至5月5日（星期五）24：00止
(中時電子報)
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