台灣有意買F-35 川普：我得想想這件事

美國總統川普在被問到台灣有意買F-35時，川普表示還沒接到通知，要想想這件事。圖為川普27日在白宮接見來訪的阿根廷總統馬克里。(美聯社)

美國總統川普27日直接拒絕蔡英文提議雙方再通電話的建議。在被問到台灣有意買F-35時，川普說，「喔，我還沒接到通知，我得想想這件事，我也得跟我們的人談一下。他們（台灣政府）確實從我們這裡買了很多裝備。」

蔡英文26日接受路透社專訪時表示，台灣對於戰略上有意義的軍購項目都不會排除，「F-35在戰略上確實是一個有意義的項目」。

此外，蔡英文也表示，期待在重要時刻﹅關鍵事情上面，能有機會跟美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話。

路透社27日在白宮專訪川普，川普直接拒絕了蔡英文再通電話的構想。川普表示，中國可能正努力阻止北韓任何新的飛彈試射或核試，川普告訴路透社記者，「聽著，問題是我已與習近平主席建立起非常好的個人關係，我真的覺得他在盡全力幫我們處理一個重大情況。」；「所以我現在不想為他製造困難，我想他正展顯一名領袖所能做令人眼神一亮的事，我不會想去做那種會為他添麻煩的事」，「我毫無疑問會想先跟他通話。」

專訪中，川普並盛讚習近平是個「非常、非常好的人」，「熱愛他的國家」。

(中時)