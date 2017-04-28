賺翻了！陸可口可樂「礦泉水」一瓶近300元
日前可口可樂才傳出營收下滑，總部將裁員千人的消息，昨日可口可樂公司公布今年首季財報，獲利大跌20%，不如預期。但其實，可口可樂汽水的銷量已經連續下滑了10幾年，最新財報仍然大跌，顯示大眾對飲料的口味可能真的變了，喝膩含糖飲料了，但是現在可口可樂即將改推「礦泉水」迎合日漸成長的市場，預計能夠為低迷獲利，注入一劑超有效的強心針！
根據陸媒《界面》新聞報導，可口可樂最近在中國的天貓購物網站上，推出一款「Valser」瑞士原裝進口礦泉水，其中最貴的玻璃瓶裝750毫升礦泉水，一瓶原價高達人民幣64元(約新台幣280元)，價格相當驚人，同時獲利也相當可觀。
可口可樂開始在大陸積極推出各種高價礦泉水，因為賣汽水的利潤可能不像賣水一樣好，在大陸礦泉水市場中，一瓶低價礦泉水的利潤大約是3%左右，但若是推出主打水源地的礦泉水，身價就不同了，利潤可以高達20%。所以這大概也是營收下跌的可口可樂，積極在大陸布局高價礦泉水市場的原因。
可口可樂公司在2002年7月，以26.4億美元(約新台幣115億元)購入「Valser」品牌。一般而言，高價礦泉水往往都是因為水源產地稀有，難以取得，或是水源特別純淨，而得以抬高價碼，可口可樂「Valser」品牌則是主打其水源來自阿爾卑斯山冰雪消融之後的地表水，因此價格相當高昂。
報導稱，近2年中國高價市場的礦泉水以每年成長80%的速度崛起，瓜分了原有的礦泉水市場大餅，並且高價水的利潤竟數倍於低價水，吸引可口可樂公司大舉揮軍，投入這片戰場。
(中時電子報)
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