芳芳姐賣星鰻　賣的是分享

東京米其林推薦餐廳「日本橋玉井」來台，松井芳親與郭浤益姐弟說，賣的是分享。（鄧博仁攝）

日本橋玉井星鰻箱盒膳，最特別是可以淋上星鰻骨高湯，形成獨特風味的穴子泡飯，魚肉會變得滋味飽足肉質水嫩，相當美味。（鄧博仁攝）

日本橋玉井的星鰻區分滷煮與蒲燒，並可搭配香柚、山葵、芝麻、蔥與山椒一起吃，風味多變。（鄧博仁攝）

整顆洋蔥連皮入爐烤，不再有原本的刺鼻辛辣，每一口都水嫩帶鮮甜，很銷魂。（鄧博仁攝）

簡單的黃瓜搭配味噌，滿是好滋味。（鄧博仁攝）

白燒的星鰻，沒有蒲燒的那種醬料鹹甜，但充滿原味甘甜，味道很好。（鄧博仁攝）

玉子燒內包著星鰻，讓星鰻增添水嫩，也讓玉子燒增添滋味，相輔相成。（鄧博仁攝）

松井芳親笑著說，自己原本可以美美閒閒過日子，但現在假日人多還要幫忙洗碗，真是吃飽太閒。（鄧博仁攝）

有錢就能任性，不過，任性不一定是開趴開超跑，有些人的任性很正面，只是想分享。人稱芳芳姐的旅日華僑松井芳親就是這樣任性的人，年過半百才於今年初將「日本橋玉井」星鰻專賣店引進台灣，明知野生星鰻價格高，數量少，真的缺貨時，一天限量只有20條能賣，加上高昂的航空運輸成本，「但就是開心，星鰻好吃，想分享！」

星鰻又稱穴子魚，這兩年因為金子半之助天丼飯引進台灣，讓許多人開始認識星鰻。事實上，江戶前壽司店要考料理長功力，通常就看星鰻這一貫，因為星鰻的皮太薄、肉太細、死後超過一小時就開始出腥味，如何克服星鰻魚肉容易破碎，又要呈現完整魚身的鮮味與細緻，很考驗料理長功力。

一般我們吃的鰻魚飯是養殖河鰻，星鰻則是大海裡的野生海鰻，它們白天躲海沙洞穴中休息，到了夜晚星光閃耀才出來活動，因此得名星鰻或穴子魚。由於野生活動量大，因此油脂雖少卻香，加上肉質細、魚刺軟細不用除，咬起來會有一種鈣質香氣，這些年愈來愈受歡迎。

但星鰻魚肉真的太容易破碎，不好料理，市面上鰻魚飯98％都是養殖河鰻，在日本使用星鰻做鰻魚飯的店家少之又少，台灣則只有「日本橋玉井」這一家。

「日本橋玉井」創立於2005年，採用鮮殺後極速冷凍的作法，讓星鰻保有其鮮度、細緻，以及淡雅的油脂香氣。從2015年起就一直被東京米其林指南列為推薦餐廳至今，目前在日本有6家店，海外僅有台灣一家，為何要來台灣開分店，松井芳親說：「因為老闆要叫我姐」。

本身就是東京築地漁獲批發商的松井芳親，年輕時與弟弟郭浤益一起移民日本，日本橋玉井的創辦人玉井康裕就是郭浤益的兒時玩伴，大夥從小一起長大，一起在築地周邊工作，情同家人。

由於野生星鰻日益稀少，江戶前東京灣的星鰻已極少見，現在主要都來自對馬海峽，價格也逐漸飆高，例如台北上引水產現在100公克就要166元，亦即一碗平均要耗用300公克的星鰻飯，採購成本很驚人，但在日本橋玉井，小盒480元、中盒780元，很貴，但利潤並不高。

成本高、星鰻少，有時缺貨一天限量只有20條，但看到店裡客人那吃到眉開眼笑的神情，芳芳姐說：「我其實可以天天上美容院把指甲做好就好，但現在人多時還要幫我弟洗碗，能怎麼辦。我們姐弟，賣的是分享！」

(中時)