陸稱朝鮮半島緊張情勢可能升高或失控
北韓最近除了試射飛彈外，也堅稱絕不會停止核試，成為美國總統川普就任近百日以來，最嚴重的國家安全挑戰。而中國外長王毅27日也告訴俄羅斯外交高級官員，朝鮮半島緊張情勢有可能升高，或甚至失控的危險。
中國外交部28日發佈的聲明指出，王毅27日在紐約出席安理會朝鮮半島核問題部長級公開會時，會見了俄羅斯副外長加季洛夫。
王毅表示，當前朝鮮半島局勢存在輪番升級，甚至失控的危險。而中方提出「雙軌並行」思路和「雙暫停」倡議，與俄方相關建議不謀而合，雙方可繼續就解決半島核問題的路線圖保持密切溝通。
而雙方一致認為，在當前形勢下，各方應全面完整落實聯合國安理會有關的北韓決議。一方面採取措施，遏阻北韓核導開發進程，另一方面則加大勸和促談力度，將北韓核問題儘快拉回對話協商的正確軌道。
另一方面，據韓聯社報導，美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Francis Dunford）28日表示，美國「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群抵達朝鮮半島附近海域，是對北韓最高領導人金正恩發出明確的警告，美方將繼續對北韓施壓。
而韓國聯合參謀本部議長李淳鎮今早7時與鄧福德通電話，談了35分鐘。李淳鎮在電話中表示，韓方決不允許北韓開發核武，將與美方共同遏制平壤挑釁。
鄧福德對此表示，美核動力航母和神盾驅逐艦參加聯合軍演，將是對北韓的強烈警告。美國今後也將堅持對北韓施壓，信守協防韓國的承諾。
據悉，「卡爾文森」號航母戰鬥群即將抵達朝鮮半島東部海域，準備本周末與韓國海軍舉行大規模聯合軍演。
(中時電子報)
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