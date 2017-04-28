教育部宣布 十二年國教新課綱延後一年實施

教育部長潘文忠。（資料照,黄世麒攝）

教育部今宣布，原訂107年實施的12年國教新課綱，以及110年上路的大學考招方案，確定延後一年實施，不過針對新課綱中多元選修制度，教育部長潘文忠說，在107學年度就會全面落實，大學考招制度也將在106年開始微調精進，最終分別在108和110年穩健上路，現行的國一生適用。

日前十二年國教領綱被爆出，領綱成員和課發會成員重疊，因此必須改娉，程序都需要從頭走一遍，潘文忠表示，基於對課審專業，希望讓課審委員有足夠的審查時間，以及讓配套措施到位，在審慎評估之後，決定新課綱延後一年，在108學年度正式上路。

教育部了解高中端對於新課綱的實施非常期待，也做出了許多具體成果，因此潘文忠承諾，雖然新課綱延後一年上路，但自107年度起，就會全面落實高中端的選修制度，對於148所前導學校，明年也會加倍推動。

至於連動的大學考招制度，潘文忠說，自106年起就會開始現況微調，將申請入學時程逐步延後，讓高三可以完整學習，考科也將從現行五科慢慢減少至四科，並且以不採計總級分為主，學習歷程檔案部分，也將在高中端試辦。

教育部已編列了1.8億元讓高中開設多元和適性選修課程，一般科目課程教學設備經費6億元、強化技職教育設備經費2.1億元，支持高中全面落實校定選修課程，讓新課綱108年能穩健上路。

(中時)