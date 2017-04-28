戴奧辛汙染 鴻彰畜牧場4.2萬隻蛋雞今撲殺
彰化雞蛋受戴奧辛汙染，經進場再次抽驗確認源頭來自芳苑鄉鴻彰畜牧場，28日上午9點，彰化縣農業處畜產科、動物防疫所及相關單位動員45名人力執行雞隻撲殺作業。
鴻彰畜牧場的雞蛋確認含有戴奧辛後，目前雖尚未查出戴奧辛汙染源，但整場4萬2千隻蛋雞將先進行撲殺，多達15公噸的雞蛋也將全數銷毀，由於數量龐大、人力又不足，彰化縣政府農業處今天僅能先處理雞隻撲殺作業，雞蛋請業者全數冰存，擇日再進行蒸或煮固化後進焚化爐銷毀。
畜產科長殷世栓表示，今天清晨6點已對全部雞隻投藥，讓雞隻昏睡、昏迷後，撲殺作業分兩階段進行，初步先處理、清運第一棟雞舍的3萬隻雞，若安樂、打包作業時間來得及，希望能趕在傍晚前一併處理第二棟雞舍的1萬2千隻雞，若來不及則延至明天上午作業完畢。
由於昨晚開始雞隻就沒喝水，八成以上雞隻上午透過飲水喝藥後，很快陷入昏睡，部分體力較好的雞隻也昏昏欲睡，並仍有零星產蛋。
殷世栓指出，雞蛋的部分是液體要先固化，會找公司以蒸或煮熟方式進行固化，再打包送進焚化爐銷毀，雞蛋總量約15噸，放在冷藏庫暫無問題，今天會專心處理雞隻撲殺；鴻彰畜牧場自2月迄今，雖經營者曾易手，但新、舊雞蛋確實都有驗出含有超標戴奧辛，至於汙染源，有待環保單位釐清，並非農政單位權責。
(中時)
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