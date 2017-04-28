伊凡卡成大法官？ 神預測辛普森狠酸川普百日執政
美國知名動畫影集《辛普森家庭》(The Simpsons)在川普(Donald Trump)當選後，被大家稱為神預測的動畫，因為該劇早在2000年時就播出了川普當選總統的劇情。而最近川普將在周六迎來他上任的第一百天，辛普森也未在最新一集中的預告跟上時事，不僅惡搞白宮發言人史派塞（Sean Spicer）上吊辭職，更有第一千金伊凡卡(Ivanka)會當上大法官的劇情，儘管劇情實現的可能微乎其微，不過惡搞、諷刺的意味十足。
《辛普森家庭》諷刺時政的橋段大受歡眾喜愛，該劇也將在周六播出最新的一集，和觀眾一起迎接川普上任百日的里程碑，該劇稍早播出的預告引發了熱議，內容先是白宮發言人史派塞在記者會室上吊，而且身上還掛著一牌子寫道「我不做了」，一旁的白宮顧問康威(Kellyanne Conway)神色恐慌的說到：「我是不會取代他的」，揶揄外界認為康威過於搶鏡，想取代史派塞的說法。接著白宮首席策略師巴農(Steve Bannon)和川普女婿庫許納(Jared Kushner)互掐著對方的脖子，諷刺兩人日前上演的「宮鬥」鬧劇。
預告不僅把川普的幕僚們很酸了一遍，當然也不能放過話題的中心─ 川普，他開心地躺在床上滑手機，細數粉絲在推特上對自己的稱讚，助理還拿了一疊法案進來說：「這是可以讓只有共和黨員減稅的方案」。之後電視畫面中出現第一千金伊凡卡，她在身著法官袍走秀，還有跑馬燈顯示她戴的耳環的價格，諷刺伊凡卡品牌的商品曾多次曝光於公共場合，有藉機推銷的疑慮，之後保鑣更是直接將已經高齡84歲的大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsberg)趕出會場，來讓位給伊凡卡，諷刺伊凡卡手掌大權，甚至可以輕鬆當上大法官。
而網友看到這段預告後，紛紛表示對該劇新集數的期待，有人稱讚辛普森編劇的想像力豐富，也有人稱這些太真實了，以該劇過去的神預測來看，搞不好這些真的會實現，但也有人表示不知道伊凡卡到底做錯了甚麼，值得大家這樣攻擊她。無論如何，這短短一分鐘的預告都引起了巨大的迴響，也讓人見識到總統川普在短短一百天內是不折不扣的「話題王」。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範