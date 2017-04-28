奢華驚呆！劉嘉玲豪宅曝光 竟擺十二生肖獸首

港媒曝光劉嘉玲上海豪宅照，家中裝潢擺設氣派、高雅，十分奢華。（圖／本報系資料照片）

香港影星劉嘉玲演藝成績亮眼，副業經營得有聲有色，版圖觸及服飾、餐廳等，女強人形象深植人心，而劉嘉玲與梁朝偉結婚多年，夫妻恩愛如一日，兩人日前還大方合體曬恩愛，劉嘉玲情場、商場兩得意，近日港媒還曝光劉嘉玲在上海的豪宅，不僅精緻擺設玲瑯滿目，家中還放十二生肖獸首。

劉嘉玲上海豪宅曝光！劉嘉玲家中裝潢氣派、高雅，各式古董玲瑯滿目，燈具、桌椅、擺設等都突顯劉嘉玲藝術氛圍，宛如藝術館，吸引人注意的是，劉嘉玲豪宅外還擺放的十二生肖獸首，十分奢華。

(中時電子報)