PGA》紐奧良菁英賽團體賽首輪 潘政琮組T52
美巡36年來首度舉辦的團體賽紐奧良菁英賽，28日首輪「4人2球賽」80組參賽選手僅43組揮出低於標準桿，前球王美國新秀史畢斯搭配同胞帕莫，合力抓下6隻小鳥交出66桿(-6)，與另1組美國史坦利／澳洲路費爾斯並列領先。
「4人2球賽」為2人輪球打1個球，每人必須都打的很好才有機會交出好成績，以前球王澳洲戴伊與本季贏得1勝的美國佛勒1組來說，2人雖都是當今頂尖高手，但首輪僅以71桿並列第33，另里約奧運金銀牌得主英格蘭羅斯與瑞典史坦森，也只交出72桿並列第44。
我國旅美好手潘政琮，這場比賽搭配同樣從威巡升上來的美國布萊爾，前9洞(第10洞出發)雖在剛出發的第2洞(球場第11洞)抓下小鳥，有好的開始，但隨後陷入扎掙苦戰，於第12、14與第18洞吞下3個柏忌，打出38桿，後9洞則以2鳥1柏忌35桿作收，這輪交出73桿並列第52。
(中時電子報)
關鍵字：澳洲
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