PGA》紐奧良菁英賽團體賽首輪 潘政琮組T52

前球王史畢斯(前)與帕莫合作無間，首輪以66桿並列領先。(美聯社)

美巡36年來首度舉辦的團體賽紐奧良菁英賽，28日首輪「4人2球賽」80組參賽選手僅43組揮出低於標準桿，前球王美國新秀史畢斯搭配同胞帕莫，合力抓下6隻小鳥交出66桿(-6)，與另1組美國史坦利／澳洲路費爾斯並列領先。

「4人2球賽」為2人輪球打1個球，每人必須都打的很好才有機會交出好成績，以前球王澳洲戴伊與本季贏得1勝的美國佛勒1組來說，2人雖都是當今頂尖高手，但首輪僅以71桿並列第33，另里約奧運金銀牌得主英格蘭羅斯與瑞典史坦森，也只交出72桿並列第44。

我國旅美好手潘政琮，這場比賽搭配同樣從威巡升上來的美國布萊爾，前9洞(第10洞出發)雖在剛出發的第2洞(球場第11洞)抓下小鳥，有好的開始，但隨後陷入扎掙苦戰，於第12、14與第18洞吞下3個柏忌，打出38桿，後9洞則以2鳥1柏忌35桿作收，這輪交出73桿並列第52。

(中時電子報)