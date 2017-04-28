蔡英文盼與川普熱線 陸媒：好一個蔡式浪漫

美國總統川普(左)上任前曾與我總統蔡英文(右)有過一次熱線通話。(圖/美聯社)

總統蔡英文27日接受路透採訪，表示不排除再次致電美國總統川普，以及談購買F-35戰機的可能性。對此，大陸官媒稱上述言論為「蔡式浪漫」，可能是想在中美關係漸入佳境的當下，為台灣刷點存在感。

大陸鷹派媒體《環球時報》28日發表社論，對「英川通話」的可能性表示意見，認為台美熱線可能只是蔡英文一廂情願的想法而已，但若此事真的發生此事，大陸方面會不加猶豫的嚴厲懲罰。

文章指出，目前中美雙方正在就北韓核武問題展開合作，而蔡英文選擇在此時放話，見縫插針的意圖明顯，就是想為台灣爭取戰略主動性。由於中美關係再次生變的可能性不能排除，因此北京有必要同時向華盛頓和蔡英文當局施壓。

該文強調，如果英川通話或軍售F-35發生任何一件，中美關係都將倒退，而台灣首當其衝。第一次英川通話讓台灣失掉了一個邦交國，若再搞一次，可能連WHO都無法參加。

論實際方面，台灣買F-35其實毫無意義，因為軍費有限無法大批編隊，再來也沒有整套作戰體系可以支持，最後還是會淪為一具高檔擺設；更重要的是，若F-35入台，等同給了解放軍一個近距離熟悉美軍先進裝備的機會，可以在海峽中線玩幾次「對抗訓練」。

(中時電子報)