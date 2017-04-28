外界批前瞻 林全：批評太抽象 很難回應

前瞻基礎建設計畫爭議烽火四起，傳出蔡英文總統也為此動怒，行政院長林全今天「火花四射」，直言外界批評要具體，「太抽象很難回應」，例如「遍地開花」、「蚊子館」，應針對個別計畫，否則很難說清楚，但強調很願意對外說明。

蔡英文點名行政院應加強宣傳前瞻計畫，林全日前卻未如外界預期親上火線說明。立法院經濟委員會決議5月1日重新排定審查議程，讓爭議退散，讓草案有充分討論並逐條審查。

林全今天上午出席全國模範勞工表揚典禮時，表示前瞻基礎建設計畫每一項都經過非常仔細、反覆檢視，若認為執行可能有困難或爭議部分，都已經拿掉，各種建議都審慎考慮過，外界如認為有任何一項屬於閒置、或不恰當，都可以公開討論。

他也否認因蔡英文動怒、立院才重審，計畫推出後，社會確實有很多討論、也是必然的，過程中行政部門本來就要多做溝通，「溝通永遠不夠」，尤其公共政策會掌握任何機會說明；而說明本就要適時考量，層次應有所區分，如果部會首長可以說清楚，就不需要院長說明，凡事都靠他一人不是正確的。

「有說總比沒說更清楚。」他說，說明之後一定還會有人有意見，需要不斷溝通，是行政部門應有態度與立場。但他批評，希望各項批評要具體，太多抽象名詞很難回應，「比如講『遍地開花』，不知道什麼叫『遍地開花』；『蚊子館』又是怎麼個『蚊子』法。」他說，針對個別計畫說明比較容易，抽象形容詞只能儘量解釋，很難說明清楚，也是面對最大的困難。

(中時)