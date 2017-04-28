氣象局：今年梅雨期雨量可能偏少

氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年梅雨期雨量以正常或偏少機率較高。（廖德修攝）

中央氣象局預報中心主任呂國臣上午預測，今年梅雨期雨量可能偏少，尤其中南部，此因梅雨期間必須配合西南氣流加持，雨勢才會擴大。但目前南海地區水氣偏少，少了西南氣流助威，中南部水情可能吃緊。

以氣象術語而言，今年梅雨期雨量以正常至偏少的機率較大。而降雨量「偏少」、「正常」及「偏多」的機率，5月分南部及東部為30%、60%及10%，北部及中部為30%、50%及20%；6月各地則為30%、50%及20%。

氣象局表示，模式預測五、六月南海地區少雨機率較大，因此可能影響台灣地區梅雨期水氣來源，綜合所有資料研判，今年5月及6月台灣地區降雨量以正常至偏少的機率較大。氣象局統計各地歷年梅雨期之日雨量資料顯示，雨期開始日期北部通常於5月上旬，中南部則普遍在5月中、下旬；另外顯示近年來梅雨期降雨有更集中的趨勢，總雨量則接近正常。

由於今年春季全台降雨量正常至偏少，依據水利署之資料顯示，目前台灣西部水情仍有地區未達正常，氣象局特別呼籲社會大眾珍惜水資源節約用水。此外，梅雨豪（大）雨常造成災害，各界應及早做好排水系統的疏濬和水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低之地區，更應加強防範。

另外，雷電常會伴隨梅雨鋒面發生，民眾亦須防範雷擊及強陣風現象。氣象局同時提醒大家隨時注意該局所發布的短、中、長期天氣預報，也呼籲民眾多利用該局生活氣象APP、網站及天氣預報語音查詢電話查詢最新氣象消息。

(中時)