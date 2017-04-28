NBA》詹姆斯自爆 18歲拒絕3億支票誘惑

詹姆斯自爆18歲時，曾經婉拒1000萬美元的誘惑。(美聯社資料照)

當面前擺著1000萬美元(約台幣3億)支票，你能抵擋了誘惑嗎？至少「小皇帝」詹姆斯做到了！詹姆斯28日自爆，當他18歲時，Reebok總裁費爾曼曾送上1張1000萬美元支票，條件是他不可跟NIKE或adidas接觸，但他拒絕了！

「當時我去跟費爾曼談判，他從我見過最大張的長桌上，把千萬支票滑給我面前，當我看到那個數字，我的內心大喊我的天啊！」詹姆斯說，「別忘記我是來自阿克隆市的18歲小伙子，當時我住在1個月租金17美元的房子，那數字太驚人了。」

「可是當時我想著，既然今天銳步可以給我1000萬美元，誰能保證日後其他廠商不會給我2000萬或3000萬美元呢？畢竟在當時那個情況之下，錢絕對不是最重要的事情，我還要考慮日後的事。」詹姆斯回憶當時場景表示。

結果詹姆斯拒絕了那張支票，事實證明他做對了，因為後來他跟NIKE簽下7年9000萬美元的代言合約，到了2015年12月，他再跟NIKE續簽價值10億美元的終身合約，如今他的身價早已不是光用1000萬美元支票就可收買。

只是並非每個年輕球員，都能像18歲的詹姆斯一樣抵擋金錢誘惑，就以今年選秀狀元大熱門朗佐鮑爾為例，鮑爾與他的老爸不斷公開放話，要求運動廠商提出高薪簽他，根本不管自己連1場NBA比賽都還沒打過的現實。

起碼詹姆斯當年的堅持與不受誘惑，換來今日展現他的真正價值與地位，只是說老實話，就算現在這個年代，到底有多少年輕球員可以抵擋1000萬美元的誘惑呢？答案或許相當明顯。

(中時電子報)