NBA》詹姆斯自爆 18歲拒絕3億支票誘惑
當面前擺著1000萬美元(約台幣3億)支票，你能抵擋了誘惑嗎？至少「小皇帝」詹姆斯做到了！詹姆斯28日自爆，當他18歲時，Reebok總裁費爾曼曾送上1張1000萬美元支票，條件是他不可跟NIKE或adidas接觸，但他拒絕了！
「當時我去跟費爾曼談判，他從我見過最大張的長桌上，把千萬支票滑給我面前，當我看到那個數字，我的內心大喊我的天啊！」詹姆斯說，「別忘記我是來自阿克隆市的18歲小伙子，當時我住在1個月租金17美元的房子，那數字太驚人了。」
「可是當時我想著，既然今天銳步可以給我1000萬美元，誰能保證日後其他廠商不會給我2000萬或3000萬美元呢？畢竟在當時那個情況之下，錢絕對不是最重要的事情，我還要考慮日後的事。」詹姆斯回憶當時場景表示。
結果詹姆斯拒絕了那張支票，事實證明他做對了，因為後來他跟NIKE簽下7年9000萬美元的代言合約，到了2015年12月，他再跟NIKE續簽價值10億美元的終身合約，如今他的身價早已不是光用1000萬美元支票就可收買。
只是並非每個年輕球員，都能像18歲的詹姆斯一樣抵擋金錢誘惑，就以今年選秀狀元大熱門朗佐鮑爾為例，鮑爾與他的老爸不斷公開放話，要求運動廠商提出高薪簽他，根本不管自己連1場NBA比賽都還沒打過的現實。
起碼詹姆斯當年的堅持與不受誘惑，換來今日展現他的真正價值與地位，只是說老實話，就算現在這個年代，到底有多少年輕球員可以抵擋1000萬美元的誘惑呢？答案或許相當明顯。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。