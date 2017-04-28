世大運缺志工？交通局員工不滿賽事期間全局停休

世大運今年8月登場，北市府如火如荼籌備中，但議員汪志冰卻接獲北市交通局員工陳情，2天前局務會議竟裁示，員工在8月12日到9月2日這20天，一律停止休假，根本罔顧基層權益。她還發現，世大運培訓1萬8000名志工，數量至今未定，執委會只能要求局處派人支援，員工蠟燭兩頭燒，人心惶惶。

世大運籌備期間一波三折，不僅場館施工進度屢遭外界質疑，宣傳爆出抄襲爭議，海報還用大陸上海市地景為背景，日前市長柯文哲跑步測試田徑場地還不慎跌倒，如今更傳出各局處員工將被當成「血汗勞工」。

交通局員工向汪志冰陳情指出，4月26日局務會議中做成決議，為配合世大運交通業務，8月12日至9月2日賽事期間，無論手邊業務或私人家庭需求，一律停止休假，引來員工不滿，但向市府檢舉卻石沉大海，汪志冰認為交通局這項決議有重大瑕疵，罔顧員工權益。

汪志冰進一步發現，交通局之所以要員工停休，是因世大運執委會志工招募不力，原預計培訓1萬8000名志工，但數量每日都在浮動，始終無法確定，為免世大運期間人力出現缺口，執委會才要求各局處調派支援人力，畢竟志工為服務性質，賽事間可能因故無法到場，屆時各局處的支援人力就得立刻補足。

汪志冰認為，各局處員工在世大運期間除支援相關勤務，府內還有自己的業務，等於蠟燭兩頭燒，現在交通局開第一槍，強迫員工停休，後續勢必會有其他局處做出類似決議，市府員工權益受損，府內人心惶惶，但高層居然不聞不問？

交通局長張哲揚表示，執委會還沒確認支援的需求，但局內不只有正常業務要處理，也要負責世大運期間所有輸運，各場館都要派人，希望同仁除了緊急事項、出國等事由，可事先協調請假，其餘最好能全數動員備戰。

世大運發言人楊景棠則說，志工去年底就停止募集，因為已有2萬2000多人報名，對於外界質疑志工不會全數留下，楊景棠強調，雖無法保證最終人數，但目前受訓黏濁度高，先前舉辦花博、聽奧，志工投入狀況也很踴躍，對集訓和最後呈現的志工狀況有信心。

(中時)