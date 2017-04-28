川普打臉蔡不願再通電話 程建人：台灣已被邊緣化
美國總統川普接受路透社專訪時表明拒絕再與蔡英文總統通電話，無疑是打臉蔡總統昨天接受路透社訪問時「不排除與美國總統川普再次通話」。前外交部長程建人分析，從國際大局勢來看，美中兩強已經達到互相配合、互相包容的共識，台灣問題已經被邊緣化，不再是兩大強權對話的焦點。
程建人指出，蔡英文總統昨天接受路透專訪時脫口「不排除與美國總統川普再次通話」，是因為路透提問「進一步溝通」？從蔡總統的角度來看，既然電話都通過了，所謂的「進一步溝通」自然會聯想到最高層級之間的對話，也就是再次通電的可能性，「當然，現在還能不能做到是另一回事。」
程建人表示，對川普來說，最重要的是國家利益，如果與蔡英文總統再次通話對美國有利，他不是沒有可能這樣做，就像以前他也曾經說過「一中政策」是可以重新思考一樣。不過，要在通話的機率真的很低，現在的局勢很明顯就台灣問題被邊緣化。
程建人說，台灣問題不再是兩大強權對話焦點，就像習川會時大陸有提，而美方也是照表回答，事後第一時間也未提到這一段，還是要等到大陸外長王毅主動提及，「由此可見，台灣問題不是美中要處理的重點。」
蔡總統昨天也提到要向美方購買F-35，川普被問到這題時並未直接拒絕。程建人認為，我們雖然要充實國防，但自己也要考慮預算，買一架就多少億去掉了，買六十架就要兩千億新台幣，會擠壓到其他的軍售項目。
程建人進一步指出，美國自己的F-35都不夠了，另外還有十幾個盟國要跟他購買，「我們不知道要排隊排到什麼時候，更何況美國軍售多少也要考慮大陸的影響。」
(中時)
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