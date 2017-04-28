苗栗縣西湖鄉長古木賢28日病逝 享壽61歲
西湖鄉長古木賢28日凌晨2時許因大腸癌病逝家中，享壽61歲，他戮力從公，去年底發現罹癌後經開刀治療，復原狀況良好，惟因掛記公務繁多，多事仍親力親為，日前身體狀況惡化，27日下午4時返家，凌晨往生。
古木賢曾任縣議員、兩屆鄉長、西湖鄉農會理事長，其妻楊秀瑕也曾擔任一屆鄉長，夫妻檔先後接任也改寫苗栗縣地方自治史。古木賢2年前回鍋競選鄉獲得鄉民認可高票當選，這次病逝消息傳出，地方震驚表示不捨。
縣民政處長彭基山表示，因地方制度法規定，28日下午將指定由縣府簡任祕書潘志明代理鄉長職務，預計下午兩點進行交接。
(中時)
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