台灣房屋統計集團4月量價 桃竹月增量稱霸7都

台灣房屋地產集團統計內部台灣房屋、優美地產4月「7都」房市呈現量增、價跌，顯示自住置產買氣漸現，新竹地區與桃園市月增稱霸7都。

台灣房屋觀察4月7都價、量變化，相對3月量增價微跌；優美地產企研室召集人葉立敏表示，3月買氣明顯有一波小反彈，4月趨緩，以新竹地區、桃園市動能較佳，交易量增幅最多的是新竹縣、市6.4％，其次桃園市的4.8％，且價格略有支撐，各比3月上漲0.4％、0.2％。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，這項統計顯示桃、竹房價逐漸穩定，4月桃園市各區前3名依序是桃園、楊梅、八德；新竹地區則以新竹市和新竹縣的竹北市較熱。

台灣房屋統計，7都4月平均量增1.1％，價格微減1.9％；房價較3月降幅最大的是新北市5.1％，台中市也有4.7％，兩都的買方市場態勢強硬，要求「降價才買」。

(工商)