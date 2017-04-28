「房思琪」是她？林奕含生前停頓多秒：很抱歉，不是我
26歲的女作家林奕含，27日傳出上吊身亡的消息，震驚文學界！她今年初出版的《房思琪的初戀樂園》描寫著女學生遭補習班名師性侵的內容，讓不少讀者看著寫實的文字流淚，而更多人好奇的是，「房思琪」究竟是不是她本人？林奕含生前出席座談會時又被問及此問題，當時她不願正面看著台下觀眾，緩緩吐出「認識的4個女生經驗改編。」可沒想到今（28日）出版社卻證實房思琪就是林奕含本人！
林奕含兩個多月前出席新書座談會時，有讀者好奇「房思琪」是否就是她本人，當時她就說，「很抱歉，我真的不是房思琪，讓你們失望了！」更語重心長地表示「我的立場是，就算我是房思琪、或我不是房思琪，跟我身為這本書的作者，還有如果《房思琪的初戀樂園》這書有一點價值的話，我是不是房思琪跟這本書的價值一點關係都沒有，所以我拒絕回答這類的問題。」
可林奕含也說既然大家都喜歡問這類的問題，加上書的前面就直接點破這是「真人真事」，她也開誠布公，在訪談當下她嘆了嘆氣、又停頓了好幾秒，才緩緩吐出「這個故事，是我所認識的4個女生的真實人生經驗改編而來。」也說書中強姦學生的老師「李國華」的原型，是她所認識的一位老師，林奕含更坦言「在聽到這樣的事情當下，他完完全全改變了我的一生。」
不過年僅26歲的林奕含在昨天選擇了結自己生命，讓不少讀者與師長相當痛心，而出版《房思琪初戀樂園》的出版社「游擊文化」，今更轉述林奕含父母的話，證實「房思琪」是林奕含被一個補習班名師誘姦後引發痛苦憂鬱的真實記錄，更說書中四位女主角，「都是奕含一人的親身遭遇，但她為了保護父母和家庭，才隱晦分寫」讓人相當不捨！
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(中時電子報)
關鍵字：林奕含、
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