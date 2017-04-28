波音槓上龐巴迪 美加自由貿易再起衝突

達美航空現役龐巴迪CRJ-900型客機。（達志影像/Shutterstock）

當川普（Donald Trump）正與加拿大、墨西哥重議北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）時，兩大航空製造商波音（Boeing）和龐巴迪（Bombardier）卻因訂單爆發衝突。波音向美國商務部（U.S. Commerce Department）控告，龐巴迪涉嫌以政府支持的低價格，破壞民航機市場奪取訂單。去年底達美航空（Delta Air Lines）向龐巴迪購買75架CS100型客機，讓挫敗的波音認為，若非加拿大魁北克政府（Quebec）數億美元的贊助，客機單價絕不可能降至如此低的價格，要求美國政府介入調查。

據路透社（Reuters）報導，就在實行23個年頭的北美自由貿易協定將再議的前夕，北美兩大航空製造商波音和龐巴迪又槓上了。波音認為去年底達美航空的新機訂單競爭中，加拿大魁北克省政府涉嫌以數億美元的資助，協助龐巴迪能降低旗下客機售價，成功取得75架約56億美元（約1,681.9億台幣）的大訂單，讓落敗的波音心生不滿，一狀告上美國商務部，要求美國聯邦政府出面介入調查。波音認為，龐巴迪的飛機生產成本至少需要3,320萬美元（約9.97億台幣），為何能提出1,960萬美元（約5.88億台幣）的價格，明顯地有政府補助和干預，違反自由市場法則，才讓他們失去訂單。

加拿大龐巴迪航太最新型的客機CS100型。（達志影像/Shutterstock）

美國西南航空737-700型客機。（達志影像/Shutterstock）

總部設於魁北克的龐巴迪航太，是僅次於波音與空中巴士（Airbus），全球第三大的航空製造商。創立於1986年，前身是國營加拿大飛機公司（Canadair），因嚴重虧損，再被龐巴迪收購後，短時間內便轉虧為盈。與兩強不同，旗下產品以區域線客機、商務噴射機與消防救火機微主力，包含龐巴迪挑戰者（Bombardier Challenger）系列、CRJ系列和最新的C系列，讓龐巴迪與巴西航太（Embraer S.A.）成為全球中小型客機最重要的製造商。

龐巴迪商務噴射機系列之一：環球5000型。（達志影像/Shutterstock）

面對波音的指控，加拿大政府在聲明中嚴正駁斥所謂不公平的補助，他們認為，龐巴迪航太的生產線與訂單，不僅為加國提供工作機會，也同時為數十個以上的美國合作廠商牟利，為美加兩國民眾都提供了更多的就業機會。龐巴迪航太官方則表示，所有合約內容和價格，都是在謹慎且嚴密遵守法律下完成，並無任何違法行為。在川普的「美國優先」政策，波音的訴訟如何解決，將成為外界關注的重要指標之一。

(中時電子報)