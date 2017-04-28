司改會被批「黑箱」 邱太三：太沈重

「檢察官改革協會」昨晚發表聲明，指分組召集人指籌委會是閉門會議，直言相關討論不能公開，宛如黑箱密室令人疑竇叢生，強調若籌委會未能善意回應，呼籲檢察官代表退出司改國是會議。法務部長邱太三今天上午表示，說「黑箱」太沈重，但他也認為對於外界的質疑，籌委會應適時說明。

對於檢改會呼籲檢察官代表退出司改國是會議一事，邱太三說，18年前曾召開過全國司改會議，事隔今日，大家要好好珍惜，特別這次的司改國是會議不同於上次，特別加入了非法律人的參與，邱呼籲支持改革的代表能留下來，共同參與會議，好好把握這次改革的機會。

(中時)