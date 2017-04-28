MLB》「神之子」基襪王牌對決完封 賽爾10K做白工
不讓紅襪新王牌賽爾(Chris Sale)搶盡鋒頭，洋基「神之子」田中將大28日經典戰役「基襪大戰」，讓賽爾單場狂飆10K成徒勞，9局3比0完封紅襪，不僅拿下個人生涯第2場完封勝，並中止洋基自2016年來首次無先發投手完投窘境。
作客芬威球場，田中將大整場僅被敲3支零星安打，9局僅用97球，順利笑納2014年後第2場完封勝，同時也是生涯第5場完投比賽，為洋基奪客場2連勝，田中將大說，「我知道我們將對決強投賽爾，知道1分有多重要，所以我盡量讓記分板保持在0。」
田中將大5局下被波格特(Xander Bogaerts)擊出本場第3支安打，隨後就未再讓紅襪越雷池一步，連續解決14名打者，且僅讓1名跑者上到二壘。隊友也給予支援，希克斯（Aaron Hicks）4局上先擊出安打，哈利岱(Matt Holliday)隨後犧牲打先馳得點，9局上洋基再添兩分，近期對戰世仇紅襪寫下5連勝。
洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）稱讚田中將大，「他知道將和賽爾短兵相接，任何一分都失不起，扛起更多重擔，但他徹底主宰戰局。」
紅襪王牌賽爾前8局表現同樣幾近完美，僅被希克斯敲1安，失掉1分自責分，無奈9局上面對前3位打者被連敲3安，吞下本季第2敗。賽爾無奈道，「我們是有機會的，只是我最後關頭沒能堅持住。」
(中時電子報)
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