美國務卿：陸警告北韓核試 就提單邊制裁
美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)周四(27日)表示，中國當局已經正式提出警告，如果北韓再發動核子武器測試的話，就會祭出單邊制裁，這可能是中國針對鄰國北韓提出最嚴重的威脅！
提勒森對《福斯新聞》(Fox News)證實，中國已經要求平壤不要發動新的核子武器測試，因為之前外界預估，金正恩可能在北韓建軍85周年紀念日有大型軍事活動，但北韓領導人並未如外界所料，進行核試。
《路透社》(The Reuters)報導，提勒森已經接獲中國方面通知，他們已經進一步要求北韓不要再進行核試，否則他們就會對平壤提出單邊制裁，但是提勒森並沒有提到制裁的內容是什麼，也沒有提到中國是在什麼時間點，對北韓提出威脅。北京方面也沒有立即回應證實。
然而，提勒森周五(28日)進一步在聯合國安理會部長會議中強調，針對北韓問題，屆時需要各國成員充分執行現有制裁，並且支持可能的後續動作。他說，我們將再討論如何對北韓施加壓力，如何採取新動作。
中國駐華盛頓大使並沒有立即回應該評論。
(中時電子報)
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