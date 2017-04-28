老翁流浪170公里，中市警幫淨身助返家

71歲老翁（中）從台北搭車到台中，餓了一整天，身上又因便溺有異味，員警貼心清洗，助他返家。（盧金足翻攝）

家住台北的71歲楊姓老翁，搭車到台中，卻因失智忘記來台中的目的，而且褲子內有便溺情況，經員警關懷協助，聯繫上台北的家人，將流浪近170公里的老翁平安帶回，與親人團圓。

警察局第6分局永福派出所接獲民眾報案，稱其一早前往西屯、福雅路黃昏市場購物，在台灣大道中港統聯轉運站對面，見一名老翁在該處徘徊，返家時仍看到老翁在該處徘徊，顯得相當無助，請警方協助。

永福派出所警員陳正軒、盧禹丞到場時，楊姓老翁正躺在人行道旁機車空隙內，相當怕生且疑似失智，身上發出惡臭。

員警詢問許久問不到老翁身分資料，研判老翁長時間沒有進食及飲水，可能餓到沒力開口說話，員警靈機一動，請老翁吃排骨便當，吃飽才吐露年籍資料。

經查楊姓老翁家住台北市，警方協請台北市士林分局前往住處通知家人，其胞妹來到永福所表示哥哥有失智症，不知為什麼會搭車到台中，流浪近170公里。

親人見老翁整整失蹤了一天，幸好有警方細心照料及幫忙，將身體清洗乾淨，還提供熱食及飲水充飢，感謝台中市的人民保母「金正讚！」

(中時)