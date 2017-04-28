世大運貴賓車BMW大7系列上陣 柯P：坐不起
2017台北世大運將於今年8月19日至30日舉辦，屆時將有來自世界各地的貴賓前來。北市府募得BMW總代理汎德公司提供200台「BMW大7」系列，讓FISU委員、各國代表團團長等300位貴賓享有禮遇接送。台北市長柯文哲今天與BMW總代理汎德公司一同進行合作啟動儀式，搭上「BMW大7」進場，首次搭乘名車，柯文哲直呼，「只能羨慕，這麼貴坐不起。」
柯一下車就被靜電電到，柯笑說，「表示沒有那種命坐這個車。」但媒體注意到，台北世大運都選用元首級車款，比上一屆世大運、高雄世運都還要貴，會覺得比較有面子嗎？柯文哲表示，主要還以安全為考量，也提及汎德公司副總還是新竹中學的學長，很感謝他爭取用最好車子給世大運。
先前曾傳出北市府世大運貴賓專車招募「公務員」當司機，但沒人報名，對此，柯文哲表示，司機本來想要志工，但後來發現名車這麼貴，最後還是委外標案找職業駕駛。
媒體也問及，世大運的志工招募是否不足，讓公務員在世大運期間都禁止休假？柯文哲說，志工就算招募到了，在世大運期間台北市公務員還是要全面上陣。「這麼重大，總不能說前面在打仗，後方照樣休假」
(中時)
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