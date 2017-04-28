要錢免談！韓堅持美承擔薩德費用

美軍4月27日在韓國星州高爾夫球場部署「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的現場。（圖/美聯社）

美國總統川普開口，希望韓國能承擔「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統的部署費用後，韓國國防部28日堅持，美方應該按照協定，承擔相關費用。

據法新社報導，部署「薩德」的費用達10億美元（約300億台幣）。

而據韓聯社報導，韓國國防部指出，根據《駐韓美軍地位協定》，應由韓國政府提供部署用地、基礎設施等，而部署並使用「薩德」系統所需經費，則應該由美方承擔，首爾的基本立場沒有改變。

而據韓國中央日報28日報導， 26日迅速展開部署的「薩德」最快可能在28日啟用。韓國軍方相關人士27日表示，駐韓美軍正加緊啓用慶尚北道星州高爾夫球場內的薩德系統，以爭取做到就算是明天，也能攔截北韓飛彈。

在川普政府就北韓問題特別向美國國會說明之際，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）26日稱，「薩德可能會立即投入使用」。他在聽證會開場發言中強調，「北韓是對美國與盟國安保的最迫切威脅」，而「我們有很多先發制人的打擊選項」。

值得一提的是，他還針對北韓開發的洲際彈道飛彈（ICBM），建議在夏威夷增加部署攔截武器。他指出，「就像愛迪生在歷經1000次失敗後，終於發明電燈炮般，金正恩也終將獲得成功」。

韓國國防部發言人文尚均就哈里斯的薩德相關發言指出，「他的意思是在初期即具備投入作戰能力，是真正地投入使用」。

駐韓美軍為確保薩德能儘早啓用，已暫緩在車載飛彈發射台周邊進行混凝土施工的計畫，而是鋪上用於緊急展開行動的墊子，並運來發電車及供油車，以備不用進行電氣設施與布線施工，就可能直接啓用。

而韓國軍方相關人士表示，駐韓美軍的目標，是在今年下半年再運進4部車載飛彈發射台，以實現6套的完整編制，而在此之前，則力求儘快具備完全的攔截能力。

(中時電子報)