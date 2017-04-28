前瞻論述不足小英怒？林全：不認為有這樣的態度

行政院前瞻基礎建設計畫論述不足，據傳兼任黨主席的蔡英文總統日前在民進黨中常會動怒。對此，行政院長林全今（28）日上午出席勞動節全國模範勞工表揚典禮回應媒體詢問時說，「我倒不認為有外界所講的總統對前瞻有這樣的態度」。

林全表示，事實上，前瞻基礎建設計畫推出後，社會上確實有很多討論，這討論是必然的。在討論過程中，行政部門本來就應該與外界多溝通，這溝通永遠是不夠的，用一個公共政策的角度來看，「我們會掌握各種機會向大家說明」。

至於前副總統呂秀蓮呼籲行政院重新檢討前瞻計畫，別增添另類蚊子館，林全說，前瞻基礎建設的每一項，都經過非常仔細、反覆的檢視，也把認為在執行上有困難，或效益有爭議的部分都拿掉，沒放在裡面。這些建議，都有審慎的考慮過，每一項建設都希望可以拿出來公平說明，如果有任何一項，認為是屬於閒置的，或是不恰當的，都可以來公開討論。

對於昨（27）有媒體報導說閣揆要親上火線召開記者會說明前瞻計畫，最後為什麼沒有出現？林全表示，事實上，在前一天有針對前瞻基礎建設在立法院出現的狀況，有做一些交換意見，確實也有一些幕僚認為是否要開記者會，但是事實上是沒有做成決定。

他說，主要是因為我們認為需要說明，但說明的層次還是要有所區分，如果部會首長能說明清楚，不需要院長來說明，如果說很多事情溝通都是要靠院長一個人，這個做法本來就不是正確的。

至於覺得昨天相關首長對外說明夠清楚嗎？林全表示，有說明絕對比沒有說明要清楚，但是說明之後一定還會有人有意見，所以就是不斷的溝通，這是行政部門應該有的態度和立場。

此外，林全也呼籲，希望大家對於各項的批評要具體，因為太多抽象名詞很難回應，比如講說「遍地開花」，他也不知道什麼叫「遍地開花」？「蚊子館」怎麼個「蚊子」法？希望個別計畫說明，如果有計畫，來說明比較容易，「抽象的形容詞對我們來看我們只能儘量解釋，很難把它說明清楚，這是我們所面對的困難，但是我們還是願意跟大家來做說明。」

(中時)