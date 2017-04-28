今年夏天～會動的積木特展 4／29—5／28早鳥票買一送一

手指騎單車-用你的兩根指頭來來控制騎單車的一雙腳！讓讓單車選手加速到極限吧！(時藝多媒體提供)

突破傳統靜態積木的展示概念，結合創意動力裝置，讓原本只能靜態呈現的積木作品進化成會動的奇幻世界！『會動的積木特展』，將於7/1至10/10在台中文化創意產業園區展出，還有台中獨家首座積木微型城市的呈現！動靜兼備的展區安排，2017年夏天最適合全民參與的創意活動，等你來親自來體驗！4/29至5/18推出早鳥票優惠，買一送一只要280元(原價560元)。搶先購票還有早鳥優惠價回饋！買越多省越多！！

本次展覽共分成四大區，包含四大展區『積木80年』『積木創意場』『積木動次動』『互動樂園』。其中『積木80年』，邀你一起走入積木的歷史故事裡！帶你認識在1949年最早發源於英國的積木顆粒原型！一路演變成為1975才開始出現的積木人偶！踏進積木的歷史世界裏，你會發覺到，一顆小小的積木，居然蘊含了許多時代變遷的小故事！在將近80年的演變之下，從只是在家中娛樂的小玩具，轉變成具有教育及創意思考的媒介！

令人食指大動的下午茶宴！(時藝多媒體提供)

一路前進到『積木創意場』，包含積木創意場、積木大巧思、積木想像屋、積木電影院！走入這個創意空間，膾炙人口的經典電影，宛如主角現身的場景與主角，邀你一起來看場積木電影。還有大衞、維納斯、吹笛子的少年‧‧‧等世界珍品！讓人食指大動的七彩繽紛蛋糕和可口美味下午茶點、台灣平民代表小吃-魯肉飯、幾何12面體花瓶、人文哲學思考創作呈現‧‧‧等等！甚至還有以中國書法概念為主，利用積木為畫布的素描作品~充份利用創意想像空間，透過記憶、邏輯、創意及想像，精心為你打造出全新的積木創作園區！

『積木動次動』讓積木碰上齒輪、將積木和動力結合，透過左右腦的並用，積木變的更有活力！是的！我們讓靜態的積木「動」起來了！ 積木實驗室利用程序化的EV3積木作為創作基底，積木碰上齒輪，再加上動力趣味結合！天啊!我們讓積木變好玩了!!你想不想要和積木玩剪刀石頭布嗎？只要對準超音波感應器，就可以玩剪刀石頭布猜拳！歡迎你天天來試試手氣！你是神槍手嗎？利用你的手機當作光線槍，對著標靶瞄準，或許今日最佳神槍手就是你哦！另外，只要將你的手往積木機器人方向一推，就能展現你的氣功內力，讓機器人應聲倒地‧‧‧更多好玩又有趣的互動，等大家來一起來現場玩樂！

全台首創機械動力積木二重奏音樂盒，讓積木動次動次動起來了！(時藝多媒體提供)

台中獨家首座積木微型城市！從綠川到台灣大道、火車站到歌劇院，俯瞰台中積木城，台中街景盡收眼底。假日何處去？！跟著小火車的腳步穿梭積木微型城市，讓你暢遊台中趴趴GO!。積木也能彈鋼琴？！沒錯！全台首創機械動力積木二重奏音樂盒！現場可以看音樂盒圓筒上擺滿積木創作的小動物和樹木！積木在旋轉過程中不斷敲擊鍵盤連杆，演奏出歡樂的康康舞曲！會『動』的積木！就是要讓你耳目一新！

想要自己DIY積木作品嗎？在『互動樂園』裏，可以盡情發揮你的獨家創意，可以在積木樂園中堆疊出各種想像，挑戰積木互動的極限，人人都可以成為獨一無二的創作家!或許你就是新一代的積木大師!本次特展有近百件展品，靜態、動態一次讓你雙重滿足！不只是靜態形式的積木展，還有更多好玩、有趣、新奇的作品，保證讓你驚呼連連!

走進積木80年的歷史故事裡，馬上就可以感受到無限想像的創意魅力。(時藝多媒體提供)

『會動的積木特展』，將於2017/7/1起至10/10在台中文化創意產業園區展出，展覽採售票入場！展覽期間週一休館（10/9除外）！週二至週日09:00-17:00(16:30停止售票及入場)

早鳥票優惠價回饋！4/29起至5/18推出早鳥票優惠，買一送一只要280元(原價560元)。購票可洽全省超商(7-11 ibon、全家)、各大團購(Gomaji、17life)、網路：ibon限搶、博客來、yahoo，

洽詢電話:04-2222-0918或至Facebook粉絲專頁查詢：會動的積木特展。

(中時電子報)