帶「神仙水」赴約 毒品通緝犯未等到女網友先落網
台南市警六分局金華所巡邏警網，日前在超商內查獲一名吳姓毒品通緝犯，竟隨身攜帶「神仙水」(迷姦水)準備與剛認識的女網友見面，幸虧女網友還未到場赴約，警方提早一步將他緝捕到案。
金華所巡邏員警前往金華路某便利商店巡簽巡邏箱時，發現超商內有一名男子看到警方時神情有異、收起笑容、表情惶恐，顯得坐立難安，員警察覺有異即上前盤查，赫然發現這名24歲的吳姓男子，竟是逃亡多時的毒品通緝犯，身上還被起出二級毒品「神仙水」。
警方將吳某帶到派出所製作筆錄時，他的手機卻不斷傳來訊息聲響和電話聲響，吳告訴警方，剛剛在超商內正在等一位素未謀面的女性網友，2人多次透過網路聊天後，日前他邀約見面，終於獲得對方的首肯，兩人約在超商見面，結果女主角人還沒出現，他就被巡邏員警抓進派出所，導致女網友抵達超商沒見到人，不斷打電話找他。
警訊中，吳某供稱，由於吸食毒品成癮，亢奮心悸難以入睡，才會飲用「神仙水」助眠。警方採驗吳某的尿液後，也發現確有二級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌法辦。
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(中時)
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