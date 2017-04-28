蔡英文被川普打臉 藍委：以為交保護費就能通電話？
美國總統川普接受路透社專訪時表明拒絕再與蔡英文總統通電話，國民黨立委馬文君指出，蔡總統把局勢想得太簡單了，尤其之前又放風聲說要買F-35，誤以為美國會因為我們交了保護費就願意再次通電話，錯估了局勢。
馬文君認為，蔡總統上次能與川普通電話，可能覺得這不是太困難的事，因此才會說出「不排除與美國總統川普再次通話」，但這一次被川普打臉打得很重，也讓台灣很難堪。
馬文君表示，蔡政府將川普當單純商人看，之前先放風聲說要買F-35，釋放出我們要丟錢出去的感覺，以為交了保護費就能再次通電話，但這完全錯估了現在的局勢，「基本上台灣已經被犧牲掉，蔡總統應該要有新的想法。」
馬文君說，台灣應該要時刻注意大國間的平衡，現在美國態度很明顯，以自身利益作為最大考量，我們沒有辦法完全依靠美國，日本亦然，而兩岸關係現在這麼糟，蔡總統真的應該要重新思量未來要將台灣帶往哪個方向。
國家政策研究基金會執行長孫立群則認為，蔡總統「不排除與美國總統川普再次通話」」很明顯是臨時興起說出來，但一個國家元首做這樣的發言，在沒有事前萬全準備之下是非常不妥的，後續被其他國家打臉，更是每一個國民不願看到的結果。
孫立群批評，在外交操作上，政府應該要更加細膩。台灣大多數人對中共普遍存在不好印象，但不可否認它就是在我們旁邊，在很多國際事務上，我們做很多事情都必須將中共因素納入考量，不是我們喊得很爽事情就可以解決，喊得很爽的代價就是全民幫你付出。
(中時)
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