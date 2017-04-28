高鐵今起加開左營6時北上列車 鄭文燦站台促銷轉搭機捷到機場

台灣高速鐵路自今 (28)日6時加開左營北上列車，桃園市長鄭文燦一早就到桃園站促銷民眾搭機場捷運到桃園國際機場，他說：「這段車程僅需短短16分鐘，準點又不塞車。」

台灣高鐵為了提供中、南部旅客搭機出國更便利，今日上午6時增開1班左營北上列車，鄭文燦也一早就到高鐵桃園站，親自迎接這班首發的早鳥列車。

鄭文燦指出，為便利中南部旅客搭乘上午的班機，經桃園大眾捷運、台灣高鐵、桃園機場3家公司協調，高鐵自今天加開北上「早鳥」列車，中、南部旅客可以在7 時26分抵達高鐵桃園站，若轉乘機捷，約8時6分抵達機場第2航廈站。

他說：「中、南部旅客自此可以『早上出國早上出門』」，新添這班高鐵北上列車，預計方便民眾搭乘上午10時30分前、約20個航班。

(工商)